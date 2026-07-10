Susto en Kansas City: un hombre armado con una llave inglesa irrumpió en la concentración de Inglaterra

Resumen para apurados
- Un hombre armado con una llave inglesa irrumpió y fue detenido en el centro de prensa de la selección de Inglaterra en Kansas City, previo a los cuartos del Mundial 2026.
- El sospechoso ingresó alterado al predio gritando antes de una conferencia. La policía lo redujo sin que se reportaran heridos ni peligro directo para el plantel británico.
- Aunque el hecho generó alerta por la seguridad en el Mundial, el cronograma inglés no varió y el equipo viajará a Miami para enfrentar a Noruega pese a varias bajas físicas.
La tranquilidad de la Selección de Inglaterra en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026 se vio alterada por un episodio de seguridad ocurrido en Kansas City. Un hombre ingresó a una de las sedes vinculadas al seleccionado británico portando una llave inglesa y en un estado de evidente alteración, según informó el medio inglés Daily Mail.
El incidente se produjo en el centro de prensa KC Parks, ubicado a pocos metros del predio donde el equipo dirigido por Thomas Tuchel realiza sus entrenamientos, en Swope Soccer Village. En ese momento, en el lugar se encontraban trabajadores de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y parte del cuerpo técnico.
De acuerdo con la información publicada por el diario británico, el individuo accedió al recinto mientras gritaba y mostraba un comportamiento extraño. La situación generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad, que lograron interceptarlo y quitarle la herramienta sin que se registraran heridos ni daños materiales.
“Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado. La policía de Kansas City detuvo al individuo, quien había intentado abandonar el lugar tras escuchar sirenas en la zona”, detalló Daily Mail.
El episodio ocurrió mientras el entrenador Thomas Tuchel, su asistente Anthony Barry y algunos futbolistas ingleses se preparaban para brindar una conferencia de prensa. Sin embargo, según trascendió, ninguno de los integrantes del plantel fue amenazado ni estuvo en peligro durante el operativo.
El hombre intentó retirarse del lugar al advertir la llegada de los efectivos policiales, pero fue detenido poco después. Las autoridades de Kansas City no reportaron amenazas directas contra la delegación inglesa ni indicios de un riesgo mayor, aunque el hecho generó preocupación en torno a las medidas de seguridad que rodean a las selecciones durante la Copa del Mundo.
Pese al incidente, el cronograma de Inglaterra no sufrió modificaciones. El equipo tiene previsto viajar este viernes rumbo a Miami para enfrentar a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. La Federación Inglesa de Fútbol no realizó declaraciones oficiales sobre lo sucedido, mientras que las autoridades locales reforzaron los controles en los alrededores de la concentración.
El episodio se suma a una previa complicada para el conjunto de Tuchel, que además afronta problemas dentro del plantel. Reece James volvió a entrenarse luego de una lesión muscular sufrida ante Ghana, mientras que Jarell Quansah deberá cumplir una suspensión de dos partidos tras su expulsión frente a México. A eso se agregan las molestias físicas de Marc Guehi y los inconvenientes que atraviesa Declan Rice, quien arrastra una gastroenteritis, una sobrecarga muscular y dolores en la zona lumbar.