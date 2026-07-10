Susto en Kansas City: un hombre armado con una llave inglesa irrumpió en la concentración de Inglaterra

El episodio se suma a una previa complicada para el conjunto de Tuchel, que además afronta problemas dentro del plantel. Reece James volvió a entrenarse luego de una lesión muscular sufrida ante Ghana, mientras que Jarell Quansah deberá cumplir una suspensión de dos partidos tras su expulsión frente a México. A eso se agregan las molestias físicas de Marc Guehi y los inconvenientes que atraviesa Declan Rice, quien arrastra una gastroenteritis, una sobrecarga muscular y dolores en la zona lumbar.