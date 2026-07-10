Mundial 2026

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro, además de los móviles en vivo, desde el Mundial 2026, con nuestros enviados especiales Matías Auad y Bruno Farano, quienes siguen de cerca a la Selección Argentina.  

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG PlayMundial 2026 TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mundial 2026: mirá en Síntesis Play los móviles en vivo desde Estados Unidos

Mundial 2026: mirá en "Síntesis Play" los móviles en vivo desde Estados Unidos

Mundial 2026: mirá en Síntesis Play los móviles en vivo desde Miami

Mundial 2026: mirá en "Síntesis Play" los móviles en vivo desde Miami

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Más visto en Mundial 2026
A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026
1

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende
2

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Qué predijeron cinco inteligencias artificiales sobre la final del Mundial 2026
3

Qué predijeron cinco inteligencias artificiales sobre la final del Mundial 2026

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026
4

LA GACETA, en Kansas: la odisea de conseguir una entrada para Argentina-Suiza en el Mundial 2026

Qué dicen las predicciones sobre el partido de Argentina con Suiza: coincidencias y una gran diferencia
5

Qué dicen las predicciones sobre el partido de Argentina con Suiza: coincidencias y una gran diferencia

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
6

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

Más Noticias
Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

La dura acusación de un campeón del mundo: “Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus compañeros de Portugal en el Mundial”

La dura acusación de un campeón del mundo: “Cristiano Ronaldo fue boicoteado por sus compañeros de Portugal en el Mundial”

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Comentarios