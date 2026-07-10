Rituales, cábalas y Mundial: ¿aumentó la venta de palo santo en Tucumán para alentar a la Selección?
Resumen para apurados
- Comerciantes de Tucumán reportan un aumento en las ventas de palo santo y sahumerios durante el Mundial 2026, ya que los hinchas buscan atraer buenas energías para la Selección.
- La dueña de una arboristería local explicó que el uso de sahumerios y velas forma parte de cábalas previas a los partidos, complementadas con comidas pesadas y nerviosismo.
- Esta tendencia muestra cómo la pasión futbolística impulsa el comercio local y consolida prácticas culturales de fe que se trasladan a otros ámbitos de la vida cotidiana.
El Mundial no solo se juega dentro de la cancha. En cada casa, bar o reunión de amigos aparecen rituales, promesas y cábalas que acompañan a la Selección argentina partido a partido. En Tucumán, esa energía también se refleja en las consultas de los hinchas que buscan sumar un poco de “ayuda extra” desde lo simbólico.
Nora Steisman, dueña de una arboristería ubicada en Buenos Aires 48, contó a LA GACETA que durante esta etapa mundialista aumentaron las consultas por productos como el palo santo, utilizado tradicionalmente para sahumar ambientes y atraer buenas energías.
“Ahora que juega la Selección hay muchas cosas que aumentan, no solamente el palo santo. Todos están con las cábalas: son las mismas personas que se sientan frente al televisor, en el mismo lugar y hacen los mismos rituales”, dijo.
Según Steisman, el palo santo tiene una fuerte carga simbólica por su historia y su aroma característico. “Mucha gente lo usa para sahumar, generar buenas energías. Desde la antigüedad se utilizaba en templos, junto con el incienso y la mirra, para bendecir lugares y atraer energías positivas”.
El ritual antes del partido
Para muchos hinchas, el momento previo al encuentro se convirtió en una ceremonia: preparar la comida, reunirse con determinadas personas, sentarse en el mismo lugar y repetir pequeñas acciones que, según creen, pueden influir en el resultado.
“La gente busca juntar buenas energías. Estamos viviendo momentos muy tumultuosos y quienes tienen su fe vuelven a poner un velón, usan sahumerios o palo santo. Son los cuatro elementos de la naturaleza: el agua, la tierra, el fuego de las velas y el aire del sahumerio”, detalló la especialista.
Además del palo santo, Steisman señaló que también crecieron las consultas por otros productos relacionados con el bienestar, debido a los encuentros alrededor del televisor y las comidas típicas de los partidos.
“Se come mucho: sándwiches de milanesa, pizzas, comidas con salsa. Las personas que ya tenían gastritis, hígado graso o problemas de acidez pueden sentirse peor. También aparecen los nervios, el estrés y hasta la taquicardia por la emoción del partido”.
De los partidos a los exámenes: la fuerza de la cábala
La dueña de la arboristería también contó que las cábalas no son exclusivas del fútbol. En su local, muchas personas buscan elementos vinculados a la suerte para distintos momentos de la vida, incluso para rendir exámenes.
“Cuando estudiaba en la facultad también existían esas cábalas. La gente pregunta por estos productos porque, al final, es una forma de activar la mente y generar confianza”, señaló.
Para Steisman, el fenómeno tiene una explicación ligada a la ilusión y a la fe. “La Selección pudo revertir situaciones que otras selecciones no pudieron. Cuando íbamos perdiendo, muchos se tiraban abajo, pero la fe fue muy fuerte y los jugadores demostraron que podían dar vuelta el partido”, concluyó.