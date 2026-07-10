Copa del Mundo

Argentina, ante la pragmática Suiza: qué esperar del duelo que definirá un lugar en las semifinales del Mundial

La Scaloneta afrontará mañana un exigente desafío frente a un rival europeo que se caracteriza por su solidez táctica, su capacidad de adaptación y su eficacia.

Suiza será el rival de la Selección en cuartos de final.
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Hace 1 Hs

Después de superar los octavos de final, la Selección Argentina tendrá este sábado una nueva prueba de carácter cuando enfrente a Suiza en un partido que promete ser mucho más complejo de lo que su perfil discreto podría sugerir. El conjunto europeo llega con una identidad bien definida: no deslumbra desde el juego, pero compite, se adapta a las circunstancias y suele sacar el máximo provecho de cada oportunidad.

En la previa del encuentro también quedó confirmada la terna arbitral. El portugués João Pinheiro, de 38 años, será el encargado de impartir justicia, acompañado por sus compatriotas en las bandas. Su designación generó algunos comentarios en redes sociales por tratarse de una terna portuguesa en un duelo entre Argentina y otra selección europea, aunque el juez no registra antecedentes polémicos de peso. 

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Durante este Mundial ya dirigió un encuentro de Suiza, en el que el conjunto helvético se impuso por 4 a 1, y su única controversia reciente fue una acción discutida en una semifinal de la Champions League entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain.

Un rival que sabe adaptarse

Si hay una palabra que define a Suiza es pragmatismo. El equipo europeo ha demostrado a lo largo del torneo que no necesita dominar los partidos para ser competitivo. Su fortaleza pasa por adaptarse a cada escenario, modificar su esquema cuando el encuentro lo requiere y aprovechar con gran efectividad las ocasiones de gol que genera.

Incluso, durante los entrenamientos previos al Mundial, el cuerpo técnico preparó situaciones poco habituales: el equipo titular practicó partidos con inferioridad numérica -11 contra 10; 11 contra 9; e incluso 11 contra 8- para entrenar respuestas ante posibles expulsiones y escenarios adversos.

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Otro de los aspectos en los que hizo especial hincapié fue la definición desde los doce pasos. El arquero Gregor Kobel dedicó más de dos horas diarias a practicar tandas de penales, una preparación que resultó clave para eliminar a Colombia desde esa vía.

Fortaleza en el mediocampo y máxima eficacia

Más allá de no contar con grandes figuras mediáticas, Suiza sostiene su juego sobre un mediocampo sólido, circulación prolija y pases que rompen líneas. Además, exhibe una notable eficacia ofensiva: suele convertir prácticamente todas las situaciones claras que genera, una virtud que quedó reflejada en las estadísticas del torneo, donde sus goles convertidos se aproximaron casi exactamente a los goles esperados.

Ese equilibrio convierte al conjunto europeo en uno de esos rivales incómodos que rara vez brillan, pero que siempre obligan a sus adversarios a disputar partidos muy exigentes.

Scaloni repetiría la base

Del lado argentino, Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación, aunque todo indica que mantendrá varias de las modificaciones que tan buen resultado dieron en el triunfo sobre Egipto.

Nicolás Tagliafico seguiría como titular tras una destacada actuación por la banda izquierda, mientras que Leandro Paredes también conservaría su lugar luego de ser una de las figuras del último encuentro gracias a su manejo del balón y su capacidad para asistir a los delanteros. En ataque, Julián Álvarez volvería a integrar el once inicial.

Como es habitual, el entrenador dará a conocer la alineación pocas horas antes del comienzo del partido.

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