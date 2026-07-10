Argentina, ante la pragmática Suiza: qué esperar del duelo que definirá un lugar en las semifinales del Mundial

Después de superar los octavos de final, la Selección Argentina tendrá este sábado una nueva prueba de carácter cuando enfrente a Suiza en un partido que promete ser mucho más complejo de lo que su perfil discreto podría sugerir. El conjunto europeo llega con una identidad bien definida: no deslumbra desde el juego, pero compite, se adapta a las circunstancias y suele sacar el máximo provecho de cada oportunidad.