Copa del Mundo

A qué hora juegan hoy España vs. Bélgica y por dónde ver en vivo los cuartos de final del Mundial 2026

La Roja y los Diablos Rojos se enfrentan este viernes en Los Ángeles por un lugar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

LAMINE YAMAL.
LAMINE YAMAL. / GOOGLE
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • España y Bélgica se enfrentan hoy viernes a las 16:00 (Arg) en Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026, buscando el pase a las semifinales.
  • España llega tras eliminar a Portugal con la vuelta de Nico Williams, mientras que Bélgica viene de vencer a EE.UU. El duelo se transmitirá por DSports, DGO y Paramount+.
  • El ganador de este cruce de potencias europeas se ubicará entre los cuatro mejores del mundo, consolidándose como firme candidato a quedarse con el título del Mundial 2026.
Resumen generado con IA

España y Bélgica animarán este viernes uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. Dos de las selecciones más poderosas de Europa se verán las caras en el Los Angeles Stadium con un solo objetivo: avanzar a las semifinales y seguir en carrera por el título más importante del fútbol.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega con la confianza en alza luego de eliminar a Portugal en los octavos de final gracias a un agónico triunfo por 1-0, definido por un gol de Mikel Merino en los minutos finales. Antes, la Roja había mostrado toda su jerarquía con una contundente victoria por 3-0 sobre Austria.

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Además, España recupera a una de sus principales figuras: Nico Williams dejó atrás la lesión muscular que sufrió durante el partido ante Uruguay por la fase de grupos y vuelve a estar disponible para un encuentro decisivo.

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Del otro lado estará una Bélgica que también atraviesa un gran momento. Los Diablos Rojos eliminaron a Estados Unidos en los octavos de final, apagando la ilusión del seleccionado anfitrión, y buscarán dar otro golpe para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

A qué hora juegan España vs. Bélgica

El encuentro entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el Los Angeles Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Por dónde ver en vivo España vs. Bélgica

El partido podrá seguirse en vivo en Argentina a través de DSports. También estará disponible por streaming mediante DGO y Paramount+, para los usuarios que cuenten con esas plataformas.

Temas Mundial 2026 EspañaBélgicaEstados UnidosNico Williams
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