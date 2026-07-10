Bota de Oro del Mundial 2026: cómo está la lucha entre Messi, Mbappé y Haaland y cuál es el criterio para definir al ganador
El capitán argentino y la figura francesa lideran la tabla de goleadores con ocho tantos cada uno. El noruego los sigue de cerca, mientras que Kane, Oyarzabal y Dembélé todavía sueñan.
Resumen para apurados
- Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran con ocho goles la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, seguidos de cerca por Erling Haaland con siete tantos.
- Messi marcó ante Egipto y Mbappé ante Marruecos para liderar la tabla. De persistir el empate final, la FIFA consagrará al que tenga más asistencias o menos minutos jugados.
- La definición en las últimas instancias del torneo promete un duelo histórico entre las máximas estrellas del fútbol, cuyo desenlace impactará en sus legados profesionales.
La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 promete definirse en los últimos partidos del torneo y, por ahora, tiene a dos grandes protagonistas: Lionel Messi y Kylian Mbappé. El capitán argentino y la estrella francesa comparten el primer puesto de la tabla de goleadores con ocho tantos cada uno, en una carrera que mantiene en vilo a los aficionados.
Messi alcanzó esa cifra luego de convertir en la victoria de Argentina frente a Egipto por los octavos de final, mientras que Mbappé igualó la marca al anotar en el triunfo de Francia sobre Marruecos por los cuartos de final.
Detrás de ambos aparece el noruego Erling Haaland, autor de siete goles en el certamen y todavía con posibilidades de alcanzar la cima si Noruega continúa avanzando. Más atrás se ubican otros delanteros de jerarquía que también aspiran al reconocimiento individual, como el inglés Harry Kane, el español Mikel Oyarzabal y el francés Ousmane Dembélé.
El premio al máximo goleador no solo depende de la cantidad de tantos convertidos. De acuerdo con el reglamento de la FIFA, si dos o más futbolistas terminan igualados en goles, el primer criterio de desempate será la cantidad de asistencias otorgadas durante el torneo, según la evaluación del Grupo de Estudio Técnico del organismo.
En caso de persistir la igualdad, se tendrá en cuenta el total de minutos disputados. De esa manera, el jugador que haya necesitado menos tiempo en cancha para alcanzar su producción ofensiva será quien se quede con la Bota de Oro.