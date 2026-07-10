Bota de Oro del Mundial 2026: cómo está la lucha entre Messi, Mbappé y Haaland y cuál es el criterio para definir al ganador

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 promete definirse en los últimos partidos del torneo y, por ahora, tiene a dos grandes protagonistas: Lionel Messi y Kylian Mbappé. El capitán argentino y la estrella francesa comparten el primer puesto de la tabla de goleadores con ocho tantos cada uno, en una carrera que mantiene en vilo a los aficionados.