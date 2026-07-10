El nuevo examen de la selección argentina: por qué Suiza puede plantearle el partido más complejo del Mundial

Cada fase eliminatoria cambia el tipo de examen. Argentina pasó a velocidad crucero por la fase de grupos, superó el incómodo duelo contra Cabo Verde, sobrevivió al desafío de Egipto y ahora se encontrará con un rival diferente. Suiza no llegó a los cuartos de final por casualidad; es, probablemente, el equipo más equilibrado de los que le tocó a la Selección en este Mundial 2026.