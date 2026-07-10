Copa del Mundo

LA GACETA, en Kansas: las predicciones y las historias de los hinchas argentinos que siguen a la Selección por Estados Unidos

Desde el hotel donde concentra el equipo de Lionel Scaloni, los fanáticos compartieron sus experiencias, sus cábalas y la ilusión de llegar hasta el final del Mundial 2026.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas argentinos se congregan en Kansas, EE.UU., durante el Mundial 2026 para alentar a la Selección de Scaloni antes de su partido clave contra Suiza.
  • Fanáticos de distintas provincias viajan largas distancias y gastan miles de dólares en estadía y entradas para compartir la pasión mundialista y mantener vivas sus cábalas.
  • El fervor de los hinchas consolida el apoyo al equipo de Messi y Scaloni en su camino hacia las semifinales, renovando la ilusión de consagrarse campeones del mundo.
Resumen generado con IA

A metros del hotel donde concentra la Selección argentina, la pasión se siente en cada rincón. Banderas, camisetas y cánticos empiezan a tomar las calles de Kansas mientras los hinchas aguardan el próximo desafío del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026. Allí, entre la ansiedad y la ilusión, aparecen historias de viajes, amistades y sueños que se construyeron detrás de la camiseta albiceleste.

Entre los fanáticos que llegaron hasta Estados Unidos están Sergio y su amigo, dos chaqueños de Resistencia que decidieron seguir a la Selección desde el primer partido del torneo. “Estamos desde el primer argentino y, a medida que fue avanzando el seleccionado, dijimos: nos quedamos. Estamos atrás del equipo con fe para poder seguir en el Mundial”, contó Sergio a LA GACETA.

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La aventura no nació de un impulso de último momento. La amistad entre ambos tiene décadas de historia. Se conocieron en los primeros años de la carrera de Contador Público y, aunque reconocen que organizaron el viaje en pocos días, la confianza fue la base para animarse a semejante travesía. “La amistad es inquebrantable”, resumieron entre risas.

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Como buenos contadores, también hicieron números antes de emprender el viaje. Y sabían que este Mundial, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, no iba a ser económico. “Las primeras cuatro fechas, con hoteles cinco estrellas, desayunos y actividades incluidas, salieron unos 5.000 dólares. Después, lo más caro fueron las entradas. Ya debemos llevar gastados entre 10.000 y 15.000 dólares”, explicaron.

captura de video captura de video

Más allá del dinero, aseguran que la experiencia supera cualquier cálculo. Las charlas, los encuentros con otros argentinos y la posibilidad de compartir una Copa del Mundo son recuerdos que quedarán para siempre. “Vamos mezclando vivencias, recuerdos, aprovechando estos momentos que te da el fútbol”, contaron.

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También admitieron que hay algo que extrañan después de tantos días lejos de casa: la rutina. “Extrañamos el hábitat de todos los días, lo cotidiano. Lo que no extraño es el trabajo”, bromearon.

El resultado y la fe intacta

A la hora de imaginar el partido que viene, los chaqueños se animaron con un pronóstico. “Con un 1 a 0 estamos contentos”, dijeron, aunque dejaron abierta la puerta a una goleada: “Anulo mufa, pero hacemos tres mañana”.

La confianza se repitió entre otros hinchas que llegaron hasta Kansas. Griselda, oriunda de San Luis Capital e hija de una tucumana, también vive el Mundial completo. “Llegué para ver el partido contra Argelia acá mismo en Kansas City. Vine sola, pero acá me encontré con gente con la que compartí el Mundial de Qatar”, relató.

Su vínculo con Tucumán apareció rápidamente. Recordó a su madre Antonia y destacó las comidas tradicionales que aprendió de ella. “Me inculcó la cocina tucumana. Amo los alfajores tucumanos”, contó emocionada.

Para Griselda, no hay dudas sobre lo que ocurrirá en el próximo encuentro. “Tengo certeza absoluta de que ganamos. Tengo plena confianza en esta Selección y en que vamos a estar en semifinales”, afirmó.

También apareció Mariano, un cordobés que llegó exclusivamente para acompañar al equipo. Con la camiseta de Talleres, mandó saludos a su familia y contó que regresará apenas termine el partido. “Vine solamente por el sábado y me vuelvo el domingo. Ojalá ganemos”, expresó.

Se puede decir, con todo esto, que las predicciones son variadas, pero hay una coincidencia entre todos: la ilusión de seguir acompañando a Messi, Scaloni y un equipo que vuelve a despertar el sueño de levantar otra Copa del Mundo.

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