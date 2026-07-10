LA GACETA, en Kansas: las predicciones y las historias de los hinchas argentinos que siguen a la Selección por Estados Unidos

Entre los fanáticos que llegaron hasta Estados Unidos están Sergio y su amigo, dos chaqueños de Resistencia que decidieron seguir a la Selección desde el primer partido del torneo. “Estamos desde el primer argentino y, a medida que fue avanzando el seleccionado, dijimos: nos quedamos. Estamos atrás del equipo con fe para poder seguir en el Mundial”, contó Sergio a LA GACETA.