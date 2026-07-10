Mundial 2026: la posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza por un lugar en semifinales

En la defensa, Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo, mientras que la dupla central estará integrada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La única incógnita en la última línea aparece por la banda derecha, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar. Ambos laterales no atraviesan su mejor momento futbolístico y Scaloni deberá definir quién será el elegido para enfrentar a los suizos.