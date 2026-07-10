Mundial 2026: la posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Suiza por un lugar en semifinales

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define la formación de la Selección argentina que enfrentará mañana a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 para lograr un lugar en las semifinales.
- Tras clasificar con sufrimiento ante Egipto, el DT mantiene dudas en el lateral derecho (Molina o Montiel) y en el delantero que acompañará al goleador Lionel Messi.
- El cruce definirá si Argentina entra al grupo de los cuatro mejores del torneo, mientras Messi busca consolidarse como máximo goleador histórico en su sexto Mundial.
La Selección argentina buscará mañana meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza en un partido que promete máxima exigencia. De cara al encuentro, el entrenador Lionel Scaloni tiene casi confirmado el equipo titular, aunque todavía mantiene dos interrogantes en el armado del 11 inicial.
En el arco no hay dudas: Emiliano “Dibu” Martínez será nuevamente el dueño de los tres palos. El arquero campeón del mundo llega al encuentro luego de una actuación irregular frente a Egipto, en un partido que la Argentina logró remontar con mucho sufrimiento para avanzar de ronda.
En la defensa, Nicolás Tagliafico ocupará el lateral izquierdo, mientras que la dupla central estará integrada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La única incógnita en la última línea aparece por la banda derecha, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar. Ambos laterales no atraviesan su mejor momento futbolístico y Scaloni deberá definir quién será el elegido para enfrentar a los suizos.
En el mediocampo, todo indica que el técnico mantendrá la estructura que utilizó ante Egipto. Leandro Paredes continuará como volante central, acompañado unos metros más adelante por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, una zona de la cancha que el cuerpo técnico considera clave para controlar el ritmo del partido.
En ataque, la presencia de Lionel Messi está asegurada. El capitán argentino llega encendido al tramo decisivo del torneo: con ocho goles, comparte el liderazgo de la tabla de goleadores con el francés Kylian Mbappé y buscará seguir haciendo historia en su sexto Mundial.
La segunda duda de Scaloni aparece justamente junto al rosarino. Lautaro Martínez y Julián Álvarez compiten por quedarse con el puesto de acompañante de Messi en la delantera. El delantero del Inter aporta potencia y presencia en el área, mientras que el atacante del Manchester City ofrece movilidad y presión constante.
De esta manera, la probable formación de la Selección argentina ante Suiza sería: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.