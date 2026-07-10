¿Ester Expósito sigue de cerca a Mbappé en el Mundial?

Las parejas hispano-francesas formadas por un deportista y un artista parecen ser una tendencia en el mundo europeo. Kylian Mbappé y Ester Expósito, él futbolista, ella actriz, parecen haber aceptado sumarse a la ola. Es que desde marzo la joven pareja dejó de ocultarse y, aunque no hubo una confirmación oficial, se los vio en diferentes partes del mundo compartiendo citas e incluso se habló de la presencia de Expósito en el Mundial 2026 alentando al futbolista francés.
En uno de los primeros partidos del Mundial, donde Francia se enfrentó a Suecia, el delantero lanzó un beso hacia la tribuna al finalizar el juego. Aunque no se reconoció la presencia de Expósito entre los fanáticos, el gesto despertó las sospechas y quienes lo vieron pensaron de inmediato que la actriz podría estar de incógnita en las tribunas.
Los tiernos comentarios de Mbappé en las fotos de Expósito
La primera vez que la pareja fue vista en público fue en marzo. Aunque ellos mismos no publicaron imágenes juntos, cada vez se animaron a salir más en público. Siempre sin dar explicaciones. Incluso ella publicaba fotos desde lugares en los que se sabía que estaban ambos, sin mostrar al futbolista en las imágenes.
Pero en las últimas semanas, Mbappé se animó a ir un poco más allá y empujar la barrera de lo que hasta ahora habían decidido mostrar. Cansado –o tal vez más seguro y ya acostumbrado al vínculo y a la recepción del público–, el astro del fútbol francés empezó a comentar sin pudor las publicaciones de Ester Expósito en Instagram.
Mbappé ya no se esconde y se muestra enamorado y hasta celoso
En tres de las últimas publicaciones que hizo la actriz, él dejó constancia de su paso por allí. El primer comentario fue un emoji con ojos con corazones, el 15 de julio, en una publicación en la que Expósito agradeció su reconocimiento en el Festival de Televisión de Monte Carlo. El segundo fue un emoji de corazón rojo en un carrusel de la actriz desde Los Ángeles el 26 de junio, lo que llevó a pensar que Ester estaría presente en el Mundial.
El último comentario fue en el tráiler de “Enfrentados: Marfil”, la serie de Expósito que estrenará el 9 de septiembre en Prime Video. La respuesta a la publicación causó risa entre los seguidores de ambos pues, en el video, se ve a la actriz con otro hombre, el protagonista de la ficción. Mbappé eligió comentar con un GIF de su propia cara en la que la sonrisa se le va borrando poco a poco.
Ester Expósito brilla por su ausencia en el Mundial
Si alguien vio a Expósito en las ciudades en las que Francia jugó el Mundial, no trascendió lo suficiente como para que la prensa llegara a saberlo. Aunque las especulaciones apuntan a que debe estar resguardada de los miles de fanáticos que vieron “Élite” alrededor de todo el mundo, y que hoy podrían coincidir con ella en esos lugares, no hay confirmación de su presencia en Estados Unidos.
Francia acaba de superar en cuartos de final a Marruecos y clasificar entre los mejores en las semifinales del Mundial. Ahora solo resta esperar hasta el próximo martes, cuando la selección de Mbappé enfrentará al ganador de España-Bélgica en una de las instancias finales de la competencia de fútbol. Allí, las cámaras estarán expectantes ante cualquier indicio de la presencia de Expósito.