¿Ester Expósito sigue de cerca a Mbappé en el Mundial?

Mbappé ya no se esconde y se muestra enamorado y hasta celoso

En tres de las últimas publicaciones que hizo la actriz, él dejó constancia de su paso por allí. El primer comentario fue un emoji con ojos con corazones, el 15 de julio, en una publicación en la que Expósito agradeció su reconocimiento en el Festival de Televisión de Monte Carlo. El segundo fue un emoji de corazón rojo en un carrusel de la actriz desde Los Ángeles el 26 de junio, lo que llevó a pensar que Ester estaría presente en el Mundial.