Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

En lo más alto aparece Carlo Ancelotti. El italiano, que asumió el desafío de dirigir a Brasil, percibe 10 millones de euros anuales, una cifra que lo ubica con comodidad en el primer puesto del ranking. El dato resulta llamativo porque llega en un momento delicado: la "Canarinha" fue eliminada en los octavos de final por Noruega y el experimentado entrenador atraviesa días de fuertes cuestionamientos. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol ya dejó en claro que su intención es sostener el proyecto.