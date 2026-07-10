Quiénes son los entrenadores mejor pagos del Mundial 2026 y por qué el salario de Scaloni sorprende

Resumen para apurados
- El portal Finance Football reveló durante el Mundial 2026 que Carlo Ancelotti es el DT mejor pago (10M€), mientras que el campeón Lionel Scaloni ocupa un sorpresivo 14° puesto.
- Ancelotti lidera con 10 millones de euros anuales y Pochettino suma seis, mientras que Scaloni percibe 2,3 millones, quedando por debajo de Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.
- Se espera que la AFA mejore sustancialmente el contrato de Scaloni en las negociaciones de diciembre, buscando asegurar su continuidad tras sus históricos logros deportivos.
Mientras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entra en su recta decisiva con los cuartos de final, un ranking elaborado por el portal especializado Finance Football puso el foco en otro aspecto del torneo: cuánto cobran los seleccionadores nacionales. La lista de los 20 entrenadores con los salarios más altos deja varias conclusiones. No siempre los contratos reflejan el presente deportivo, los títulos obtenidos o el rendimiento en esta Copa del Mundo.
En lo más alto aparece Carlo Ancelotti. El italiano, que asumió el desafío de dirigir a Brasil, percibe 10 millones de euros anuales, una cifra que lo ubica con comodidad en el primer puesto del ranking. El dato resulta llamativo porque llega en un momento delicado: la "Canarinha" fue eliminada en los octavos de final por Noruega y el experimentado entrenador atraviesa días de fuertes cuestionamientos. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol ya dejó en claro que su intención es sostener el proyecto.
Detrás de Ancelotti aparecen Julian Nagelsmann, con siete millones de euros al año, y Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, con seis millones. El caso del alemán también refleja que el salario no garantiza continuidad: tras la eliminación frente a Paraguay por penales, la federación decidió poner fin a su ciclo y todo indica que Jürgen Klopp será anunciado como su reemplazante una vez finalizados sus compromisos durante el Mundial.
Pochettino, en cambio, mantendría su cargo pese a la goleada sufrida frente a Bélgica en los octavos de final. El argentino consiguió ilusionar al público estadounidense durante buena parte del torneo, aunque el equipo terminó despidiéndose antes de lo esperado.
Otro dato que sobresale es la presencia de Marcelo Bielsa como el entrenador sudamericano mejor remunerado del ranking. El rosarino cobraba tres millones de euros por temporada al frente de Uruguay, aunque su ciclo ya concluyó luego de la eliminación en la fase de grupos.
Más abajo aparece uno de los nombres que más llama la atención: Lionel Scaloni. El entrenador campeón del mundo con Argentina ocupa el 14° puesto con un salario anual de 2,3 millones de euros, incluso por debajo de Gustavo Alfaro, quien dirige a Paraguay y percibe 2,5 millones de euros.
La diferencia sorprende especialmente si se tiene en cuenta el recorrido del técnico de Pujato. Campeón del mundo, bicampeón de América y uno de los entrenadores más exitosos de la historia de la Selección, Scaloni figura muy lejos de los salarios que perciben varios colegas con menor recorrido internacional.
La situación, sin embargo, podría modificarse en los próximos meses. Claudio "Chiqui" Tapia ya manifestó públicamente su intención de renovar el contrato del entrenador y todo indica que la propuesta incluirá una mejora económica importante. El propio Scaloni dejó abierta esa posibilidad durante el Mundial.
"De momento estoy acá en el Mundial y hasta diciembre esto. Después veremos. Nos sentaremos a hablar, tenemos la máxima predisposición", explicó el entrenador en una conferencia de prensa, alimentando las expectativas sobre su continuidad.
También resulta llamativo el caso de Luis de la Fuente. El seleccionador español cobra dos millones de euros anuales, apenas una quinta parte del salario de Ancelotti. El entrenador rechazó en los últimos años importantes ofertas del fútbol árabe que multiplicaban ampliamente ese ingreso para priorizar su continuidad al frente de España.
El ranking confirma que el mercado de entrenadores de selecciones nacionales presenta realidades muy diferentes. En algunos casos, el salario responde al prestigio y la trayectoria; en otros, a la capacidad económica de cada federación. Y también demuestra que ganar no siempre significa cobrar más: el campeón del mundo, Lionel Scaloni, todavía está lejos de los contratos más importantes del fútbol internacional.
Los 10 entrenadores mejor pagos del Mundial 2026
Carlo Ancelotti (Brasil): 10 millones de euros.
Julian Nagelsmann (Alemania): 7 millones.
Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 millones.
Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,8 millones.
Roberto Martínez (Bélgica): 4 millones.
Fabio Cannavaro (Uzbekistán): 4 millones.
Didier Deschamps (Francia): 3,8 millones.
Ronald Koeman (Países Bajos): 3 millones.
Marcelo Bielsa (Uruguay): 3 millones.
Jesse Marsch (Canadá): 2,5 millones.