Nico Vázquez sorprendió al revelar el ritual que tiene con Lionel Messi antes de cada partido de la Selección argentina

Resumen para apurados
- El actor Nico Vázquez reveló que envía mensajes de humor a Lionel Messi antes de cada partido en EE. UU. para apoyarlo y distenderlo durante el Mundial 2026.
- A la distancia por trabajo, Vázquez mantiene una estrecha amistad con Messi, a quien suele escribirle para descontracturar la previa de los partidos del seleccionado nacional.
- La revelación muestra el lado humano del capitán antes de enfrentar a Suiza en cuartos de final, un cruce clave para que Argentina avance a las semifinales del Mundial 2026.
Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Nico Vázquez sorprendió al contar detalles de la amistad que mantiene con Lionel Messi. El actor reveló que suele intercambiar mensajes con el capitán de la Albiceleste antes de cada encuentro y explicó cuál es el rol que intenta cumplir en esos momentos.
Las declaraciones se conocieron en la previa de un nuevo compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni y despertaron el interés de los fanáticos por conocer cómo es el vínculo entre ambos fuera de las canchas.
Qué dijo Nico Vázquez sobre su relación con Lionel Messi
En una entrevista con LAM (América), Nico Vázquez contó que mantiene un contacto frecuente con Lionel Messi y que las conversaciones no se limitan al fútbol.
El actor explicó que, aunque este año decidió no viajar a Estados Unidos para seguir de cerca el Mundial debido a sus compromisos laborales, continúa acompañando a la distancia al capitán argentino.
Además, relató que Messi consiguió entradas para que Benjamín Rojas pudiera asistir a uno de los partidos junto a su familia, un gesto que destacó durante la charla.
Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue la confesión sobre el intercambio de mensajes antes de cada encuentro de la Selección.
Según explicó, intenta transmitirle tranquilidad y hacerlo reír para ayudarlo a relajarse antes de salir a la cancha. También aseguró que agradece profundamente la amistad que construyó con el futbolista.
Argentina ya piensa en Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026
Tras dejar en el camino a Egipto, la Selección argentina regresó a su base de operaciones en Kansas City y retomó los entrenamientos con la mira puesta en el cruce frente a Suiza.
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni organizó una práctica diferenciada: los jugadores que tuvieron poca o nula participación en el último partido realizaron trabajos de mayor intensidad, mientras que los titulares llevaron adelante tareas regenerativas.
Argentina afrontará apenas unos días de preparación antes del encuentro, que se disputará este sábado en el Kansas City Stadium.
Si logra avanzar a las semifinales, la Albiceleste viajará nuevamente a Atlanta, donde enfrentará al ganador de la serie entre Noruega e Inglaterra en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.