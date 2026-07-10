Nico Vázquez sorprendió al revelar el ritual que tiene con Lionel Messi antes de cada partido de la Selección argentina

Mientras la Selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Nico Vázquez sorprendió al contar detalles de la amistad que mantiene con Lionel Messi. El actor reveló que suele intercambiar mensajes con el capitán de la Albiceleste antes de cada encuentro y explicó cuál es el rol que intenta cumplir en esos momentos.