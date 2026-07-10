El “Truman Show” de Kansas City: un cielo que nunca oscurece y un casino donde el tiempo parece detenerse

El Ameristar es una versión llamativa de ese modelo. La escenografía parece inspirada en una antigua localidad ferroviaria estadounidense: en el centro está el Depot, rodeado de edificios de ladrillo, calles adoquinadas, carteles luminosos y comercios. Kansas City fue uno de los grandes centros ferroviarios del país, pero este lugar no reconstruye una estación determinada. Toma elementos reconocibles de ese pasado y los convierte en parte de una experiencia de consumo.