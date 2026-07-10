Los chicos también tienen su cábala para la Selección: pronósticos, Messi y sueños mundialistas desde Tucumán
Resumen para apurados
- Niños y turistas en la Casa Histórica de Tucumán comparten sus cábalas y pronósticos antes del partido de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026 para expresar su apoyo.
- Con camisetas argentinas y recuerdos de los títulos de 1978, 1986 y 2022, niños y adultos detallan sus rituales, predicciones de triunfos y su admiración por Lionel Messi.
- Este fervor infantil evidencia la transmisión generacional de la pasión futbolística y la unión social que genera el Mundial de cara a las instancias decisivas del torneo.
El Mundial también se juega en las calles, en las casas y en las conversaciones de los más chicos. Mientras la Selección argentina se prepara para el partido ante Suiza, la ilusión se multiplica entre los hinchas que buscan una cábala, un pronóstico o simplemente una forma de sentirse cerca del equipo de Lionel Scaloni.
En la Casa Histórica, entre turistas que recorren uno de los lugares más emblemáticos del país, aparecieron dos protagonistas inesperados: Tiano y Mía, dos chicos que llegaron a la provincia con la camiseta argentina puesta y muchas ganas de hablar de fútbol.
Tiano tiene 10 años, es de Catamarca capital y visitó Tucumán junto a su familia. Apenas tuvo la oportunidad, quiso contar a LA GACETA su mirada sobre el Mundial y hasta repasó la historia de los títulos argentinos.
“Ganó Argentina contra Holanda en 1978, con Kempes; después Maradona ganó en 1986 contra Alemania y en 2022 casi perdemos 3 a 2, pero gracias a Montiel ganamos”, relató con entusiasmo. Con la seguridad de un pequeño analista deportivo, se animó a dar su pronóstico para el próximo partido de la Selección: “Creo que van a ganar 3 a 1”.
Además, demostró que conoce a los protagonistas del plantel. Enumeró a varios jugadores argentinos y, cuando llegó el turno del capitán, no dudó: “Messi usa la 10”. Aunque su corazón está con Argentina, Tiano también tiene otra selección a la que sigue con admiración: Portugal. El motivo tiene nombre propio: Cristiano Ronaldo y la historia de uno de sus ídolos fallecidos. “Cuando vi esa noticia lloré porque también me encantaba ese jugador”, contó.
Fanático del fútbol, aseguró que es hincha de River y que juega en un club infantil de Catamarca. También mostró sus dibujos de grandes figuras del fútbol mundial, entre ellos Messi, Mbappé y Vinícius Junior.
“Me encanta Tucumán, es mi provincia favorita”, dijo el niño, que contó que ya había visitado varias veces la provincia y que volvió junto a sus familiares.
Pero Tiano no fue el único que se animó a pronosticar el resultado. Mía, una niña oriunda de Córdoba que llegó a la Casa Histórica con su mamá, su padrastro y su hermanastro, también dejó su deseo para el partido.
“Argentina va a ganar 3 a 2”, aseguró, aunque advirtió que será un encuentro sufrido. “Vamos a sufrir”, anticipó entre risas.
Su jugador favorito también tiene dos nombres propios: Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Y aunque no tiene una cábala definida, sí dejó un consejo para la Selección: “Que jueguen muy bien y que el partido esté lindo”.
Las cábalas de los grandes también dicen presente
Además de los chicos, los adultos también compartieron sus rituales mundialistas. Una turista cordobesa contó que la clave para acompañar a Argentina es mantenerse unidos: mira los partidos junto a sus hermanos y sobrinos, incluso cuando la distancia obliga a recurrir a una videollamada.
“En el último partido estábamos en Jujuy y lo vimos todos juntos por videollamada. Veníamos perdiendo y dijimos: ‘llamemos, llamemos’, y ahí nos juntamos”, contó.
Para el próximo encuentro, su pronóstico también fue optimista: “Gana Argentina 3 a 0”.