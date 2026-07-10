Los chicos también tienen su cábala para la Selección: pronósticos, Messi y sueños mundialistas desde Tucumán

Además, demostró que conoce a los protagonistas del plantel. Enumeró a varios jugadores argentinos y, cuando llegó el turno del capitán, no dudó: “Messi usa la 10”. Aunque su corazón está con Argentina, Tiano también tiene otra selección a la que sigue con admiración: Portugal. El motivo tiene nombre propio: Cristiano Ronaldo y la historia de uno de sus ídolos fallecidos. “Cuando vi esa noticia lloré porque también me encantaba ese jugador”, contó.