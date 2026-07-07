En Vivo Mundial 2026

EN VIVO: Argentina pierde 1-0 con Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

En Atlanta el elenco nacional cae por la mínima con el combinado africano. Messi falló un penal a los 21'. Seguí el minuto a minuto en LA GACETA.

Hace 7 Min
14:09 hs

Comenzó el segundo tiempo

Argentina 0 - Egipto 1

13:53 hs

Final del primer tiempo

Argentina no puede con un Egipto ordenado y con un arquero inspirado. Yasser Ibrahim marcó el único gol para el triunfo parcial de los "Faraones" a los 15 minutos.

13:47 hs

Se jugarán 5 minutos más

13:41 hs

Chance clarísima para Argentina

Tagliafico la bajo para Julián Álvarez y el arquero Shobeir vuelve a salvar a Egipto.

13:35 hs

Cómo el Atlanta Stadium “borró” a la NFL para convertirse en una de las casas del Mundial

Cómo el Atlanta Stadium “borró” a la NFL para convertirse en una de las casas del Mundial

Durante unas semanas, el Mercedes-Benz Stadium dejó de ser el hogar de los Falcons y cambió por completo su identidad. LA GACETA recorrió por dentro uno de los escenarios más impactantes del torneo.

Ver más
13:32 hs

Messi, de tiro libre al palo

Gran disparo del "10" desde muy lejos. 

13:31 hs

Ocasión clarísima

Mac Allister remató de cabeza, gran respuesta del arquero.

13:26 hs

Messi falló el penal

13:25 hs

Así fue el gol de Egipto

13:24 hs

Pausa de hidratación

13:22 hs

Erró Lionel Messi.

Disparó cruzado, pero el arquero egipcio adivinó sus intenciones.

13:21 hs

Penal para Argentina

Tagliafico fue derribado en el área tras un gran pase entre líneas de Fernández.

13:17 hs

Gol de Egipto

Yasser Ibrahim pone el 1-0 de cabeza a los 15'.

13:15 hs

Sin ocasiones claras

El partido se juega en la mitad de la cancha. Martínez y Romero intentan enviar balones largos para saltear la presión.

13:11 hs

Ambos equipos presionan alto

En 10', tanto Argentina como Egipto intentan adelantar sus líneas y recuperar en campo rival. Argentina forma 4-1-3-2 con Paredes de volante central.

13:01 hs

Comienza el partido

12:50 hs

Todo listo

Los jugadores ingresan al campo de juego.

12:33 hs

LA GACETA, en Atlanta: "Los yankees que no están acostumbrados al fútbol se fanatizaron"

LA GACETA, en Atlanta: Los yankees que no están acostumbrados al fútbol se fanatizaron

La pasión por Messi y la Selección sorprendió a los estadounidenses, que descubren una manera de vivir el fútbol que hasta ahora les era desconocida.

Ver más
12:22 hs

LA GACETA, en Atlanta: hinchas de todo el mundo se unen por Messi y alientan a Argentina antes del partido

LA GACETA, en Atlanta: hinchas de todo el mundo se unen por Messi y alientan a Argentina antes del partido

Desde China hasta Puerto Rico; desde Canadá hasta Pakistán, el apellido del capitán se convirtió en un idioma universal

Ver más
12:04 hs

“Salimos ganadores”: la confianza de los tucumanos en la previa del partido de Argentina ante Egipto

“Salimos ganadores”: la confianza de los tucumanos en la previa del partido de Argentina ante Egipto

Los hinchas se muestran confiados y aseguran que el equipo volverá a quedarse con una victoria.

Ver más
12:02 hs

¿Cómo está el historial de la Selección argentina frente a Egipto?

¿Cómo está el historial de la Selección argentina frente a Egipto?

Repasá el frente a frente y todos los antecedentes del seleccionado nacional ante el conjunto africano antes de disputar una nueva instancia eliminatoria.

Ver más
12:00 hs

Los tres cambios respecto al partido contra Cabo Verde

Julián Álvarez por Lautaro Martínez, Tagliafico por Facundo Medina y Leandro Paredes en lugar de Thiago Almada.

11:59 hs

Televisación

TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ y Telefé (Argentina) / Canal 5 (Uruguay) / DAZN (España) / TV Azteca, TUDN, ViX (México) / DSports, Caracol, DGO, RCN (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / DGO, DSports, Televen (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, Universo, FOX ONE y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).

11:56 hs

¿A quién enfrentará el ganador de Argentina-Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?

¿A quién enfrentará el ganador de Argentina-Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección ya conoce cómo será su recorrido si supera a los africanos en los octavos de final.

Ver más
11:54 hs

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

Alumnos de la Escuela Sarmiento vivieron una jornada especial antes del partido de la Scaloneta.

Ver más
11:48 hs

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul salieron al campo de juego y repiten la cábala de los caramelos

11:48 hs

El camino de Argentina en el Mundial 2026

Fase de grupos:

3-0 vs Argelia

2-0 vs Austria

3-1 vs Jordania

16avos:

3-2 vs Cabo Verde

11:47 hs

Egipto tiene a sus 11 para enfrentar a la Argentina

Los elegidos del técnico Hossam Hassan Hussein son: Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez, Emam Ashour; Mostafa Zico, Mohanad Lashin, Marawan Attia; Mohamed Salah y Haissem Hassan.

11:46 hs

La formación de Argentina para enfrentar a Egipto

La formación confirmada será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

11:30 hs

Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Confirmado: el 11 titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Scaloni meterá tres cambios respecto del triunfo sobre Cabo Verde para reforzar el medio campo.

Ver más
11:21 hs

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Tras la dura goleada 4-1 ante Bélgica, el DT argentino confesó el hostigamiento sufrido por la polémica del delantero, asumió la total responsabilidad del nivel del equipo y dejó en el aire su continuidad.

Ver más
11:14 hs

LA GACETA, en Atlanta: el imponente centro de prensa, el equipo de Scaloni y las claves de Argentina ante Egipto

LA GACETA, en Atlanta: el imponente centro de prensa, el equipo de Scaloni y las claves de Argentina ante Egipto

Desde el corazón del estadio donde la Selección buscará avanzar en el Mundial 2026, nuestro diario recorrió las instalaciones, analizó los cambios que prepara el DT y explicó qué puede esperar Argentina de su rival en los octavos de final.

Ver más
11:02 hs

LA GACETA, en Atlanta: un vecino de Messi contó cómo es el capitán fuera de la cancha

LA GACETA, en Atlanta: un vecino de Messi contó cómo es el capitán fuera de la cancha

Entre miles de hinchas, apareció un rosarino que compartió edificio con el capitán y contó cómo es Lionel fuera de la cancha. Invasión argentina.

Ver más
10:58 hs

El FBI investigará los movimientos financieros de la AFA en los Estados Unidos

El FBI investigará los movimientos financieros de la AFA en los Estados Unidos

El eje gira en torno a cómo la entidad, que comanda Claudio “Chiqui” Tapia, estructuró el cobro de sus contratos comerciales internacionales. Los contratos con Adidas y Warner, en la mira.

Ver más
10:31 hs

Portugal se quedó sin DT tras la eliminación del Mundial: quién es el principal candidato para reemplazar a Roberto Martínez

Portugal se quedó sin DT tras la eliminación del Mundial: quién es el principal candidato para reemplazar a Roberto Martínez

La Federación lusa ya analiza a su sucesor y un nombre aparece como el principal candidato.

Ver más
10:16 hs

La FIFA reveló la Trionda Final, la pelota de las semifinales y del partido por el título del Mundial 2026

La FIFA reveló la Trionda Final, la pelota de las semifinales y del partido por el título del Mundial 2026

El balón lucirá un diseño dorado para las instancias decisivas y mantendrá la tecnología de sensor que asiste al VAR en cada partido.

Ver más
10:03 hs

Cómo es el Mercedes-Benz Stadium, donde se enfrentarán Argentina y Egipto por los octavos de final

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta volverá a ser protagonista en el Mundial 2026 al recibir este martes 7 de julio el cruce entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final. El estadio, una de las 16 sedes del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, fue inaugurado el 16 de agosto de 2017 y es la casa del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL.

Sumado a una estructura llamativa, también cuenta con un techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos para poder absorber la energía solar y tuvo un valor de u$s1.600 millones. Además, en 2017, cuando el Tata Martino dirigía al Atlanta, rompieron el récord histórico de la MLS con 70.425 espectadores, aunque en realidad su capacidad máxima actual es de 75.000 para partidos de alta magnitud, como los que se esperan en la Copa del Mundo.

Cómo es el Mercedes-Benz Stadium, donde se enfrentarán Argentina y Egipto por los octavos de final
10:00 hs

La Selección Argentina va por los cuartos de final del Mundial 2026

Hoy se definen los últimos dos cruces de octavos de final de la Copa del Mundo, con la Selección Argentina en acción: la Albiceleste enfrentará a la Egipto de Mohamed Salah en busca de un lugar entre los mejores ocho seleccionados del planeta. 

El equipo de Lionel Scaloni viaja a Atlanta con el objetivo de ganar y seguir de la mejor manera con la defensa del título.cDe todas maneras, ese no será el único encuentro de la jornada: la Colombia del argentino Néstor Lorenzo cerrará la fase al enfrentar a Suiza. 

09:46 hs

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

El influencer estadounidense protagonizó un momento de tensión a la salida del estadio donde España eliminó a Portugal del Mundial 2026.

Ver más
09:31 hs

Argentina juega un partido decisivo: cómo reconocer una emergencia cardíaca y por qué "uno puede estar en riesgo sin saberlo"

Argentina juega un partido decisivo: cómo reconocer una emergencia cardíaca y por qué uno puede estar en riesgo sin saberlo

En la previa del duelo ante Egipto por los octavos de final, el cardiólogo Roque González (MP 3549) explicó cuáles son los síntomas de alerta y qué recaudos conviene tomar durante el partido.

Ver más
09:17 hs

Lo que no se vio de la eliminación de Portugal: Cristiano Ronaldo, en shock tras quedar afuera del Mundial

Lo que no se vio de la eliminación de Portugal: Cristiano Ronaldo, en shock tras quedar afuera del Mundial

La imagen de la jornada fue la de CR7, que rompió en llanto tras lo que fue su última participación mundialista.

Ver más
09:05 hs

Mundial 2026: así siguen los octavos de final y el camino hacia el título

Mundial 2026: así siguen los octavos de final y el camino hacia el título

La fase eliminatoria del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Hoy es el turno de Argentina, que buscará seguir defendiendo el título frente a Egipto en Atlanta.

Ver más
08:54 hs

Messi y Salah, cara a cara en el Mundial: el historial entre las dos grandes figuras de Argentina y Egipto

Messi y Salah, cara a cara en el Mundial: el historial entre las dos grandes figuras de Argentina y Egipto

Aunque son dos de las grandes figuras del fútbol moderno, apenas se enfrentaron dos veces en sus carreras y nunca lo hicieron con las camisetas de sus selecciones.

Ver más
08:48 hs

Scaloni mete mano en el equipo: tres cambios para el duelo ante Egipto por el Mundial 2026

Scaloni mete mano en el equipo: tres cambios para el duelo ante Egipto por el Mundial 2026

El regreso de Nicolás Tagliafico, la vuelta de Julián Álvarez al ataque y el ingreso de Leandro Paredes son las principales novedades del equipo.

Ver más

Lo que tenés que saber

La Selección Argentina enfrentará a Egipto este martes desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. A continuación, las opciones para ver en vivo el encuentro entre la Albiceleste y el conjunto asiático.

Temas Mundial 2026 EspañaSelección Argentina de fútbolEgiptoEstados UnidosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Confirmado: el 11 titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

El audio de WhatsApp que Marta Migliorini envió a sus familiares días antes de ser asesinada

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Investigan un caso de suplantación de identidad en Tucumán y acusan a una mujer por una estafa millonaria

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Un programa de becas sociales beneficiará a 90 jóvenes tucumanos: cómo funciona y quiénes pueden inscribirse

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Comentarios