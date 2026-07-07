VIDEO: Así fue el penal que Lionel Messi falló ante Egipto

Asimismo, el astro de 39 años lidera la tabla histórica de goleadores de los Mundiales con 20 gritos, habiendo superado previamente la marca de 16 tantos del alemán Klose. Sus anotaciones se reparten cronológicamente con uno en 2006, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y siete en la presente edición, recordando que en Sudáfrica 2010 no pudo convertir. Actualmente comparte la cima de la tabla de artilleros del Mundial 2026 junto al francés Kylian Mbappé —quien suma 19 goles totales en Mundiales— y al noruego Erling Haaland, todos con 7 tantos, seguidos de cerca por el inglés Harry Kane con 6 anotaciones. Con esta notable racha, Messi también mantiene el foco sobre el legendario récord del francés Just Fontaine, quien en el Mundial de 1958 anotó 13 goles en apenas seis partidos.