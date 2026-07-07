VIDEO: Así fue el penal que Lionel Messi falló ante Egipto
El capitán argentino tuvo la oportunidad de igualar el encuentro a los 20 minutos de la primera mitad, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa adivinó su remate. Con este disparo, el astro rosarino acumula dos penales errados en el presente certamen y cuatro en toda su trayectoria mundialista.
Resumen para apurados
- Lionel Messi falló un penal ante el arquero de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, impidiendo que Argentina empatara el encuentro de forma temprana.
- La jugada nació de una falta sobre Tagliafico. Es el segundo penal que Messi erra en este torneo y el cuarto de su trayectoria en Copas del Mundo sobre ocho ejecuciones.
- Pese al fallo, el capitán argentino sumó 31 partidos mundialistas para extender su récord histórico y se mantiene como máximo goleador de la competición con 20 tantos.
La selección argentina sufrió un sorpresivo golpe en el inicio del cruce definitivo por los octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto. Con el marcador 1-0 abajo, el conjunto nacional encontró una oportunidad inmejorable para emparejar las acciones luego de una falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico dentro del área. Sin embargo, a los 20 minutos de juego, Lionel Messi se topó con la resistencia del guardameta Mostafa Shobeir Oufa, quien adivinó sus intenciones sobre el palo derecho y evitó la caída de su valla.
ERRÓ MESSI— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
El arquero de Egipto le contuvo el penal al capitán de la Selección. pic.twitter.com/cye5vg19ZU
Este fallo representa el segundo penal errado por el capitán argentino en la actual edición del certamen ecuménico, tras haber desviado su remate contra Austria durante el segundo partido de la fase de grupos, eligiendo patear hacia el mismo sector en ambas ocasiones. Sin contabilizar las tandas de definición, la "Pulga" acumula un total de cuatro penales errados sobre ocho ejecuciones en su historial en Copas del Mundo. Las anteriores frustraciones ocurrieron en Rusia 2018, cuando el arquero islandés Hannes Halldórsson le atajó el disparo en el debut, y en Qatar 2022, oportunidad en la que el guardameta polaco Wojciech Szczęsny logró contener su remate en la fase de grupos.
La vigencia de una leyenda en las Copas del Mundo
A pesar del trago amargo en la primera mitad, el partido frente al combinado africano significó la presentación número 31 de Messi en Mundiales, estirando su ventaja absoluta como el jugador con más presencias en la historia de la competición. Su extenso recorrido se divide en tres encuentros en Alemania 2006, cinco en Sudáfrica 2010, siete en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y cinco en la actual cita norteamericana. Con esta impresionante cifra, el rosarino deja atrás en el historial a Cristiano Ronaldo con 27 partidos, Lothar Matthäus con 25, Miroslav Klose con 24 y Paolo Maldini con 23.
Asimismo, el astro de 39 años lidera la tabla histórica de goleadores de los Mundiales con 20 gritos, habiendo superado previamente la marca de 16 tantos del alemán Klose. Sus anotaciones se reparten cronológicamente con uno en 2006, cuatro en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y siete en la presente edición, recordando que en Sudáfrica 2010 no pudo convertir. Actualmente comparte la cima de la tabla de artilleros del Mundial 2026 junto al francés Kylian Mbappé —quien suma 19 goles totales en Mundiales— y al noruego Erling Haaland, todos con 7 tantos, seguidos de cerca por el inglés Harry Kane con 6 anotaciones. Con esta notable racha, Messi también mantiene el foco sobre el legendario récord del francés Just Fontaine, quien en el Mundial de 1958 anotó 13 goles en apenas seis partidos.
Los números de una trayectoria profesional inigualable
Las cifras globales en la carrera de Messi reflejan una regularidad asombrosa en el fútbol de élite, alcanzando los 1161 partidos oficiales con 918 goles y 415 asistencias en total. Este imponente registro se desglosa principalmente en su etapa con el Barcelona, donde cosechó 672 goles y 269 asistencias en 778 partidos. En su actual etapa con el Inter Miami acumula 90 goles y 50 asistencias en 104 cotejos, mientras que en su paso por el París Saint Germain firmó 32 goles y 34 asistencias en 75 presentaciones. Todo esto se complementa con sus estadísticas vistiendo la camiseta de la selección argentina, con la que registra 124 goles y 62 asistencias en un total de 203 partidos internacionales.