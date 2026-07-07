Copa del Mundo

Mundial 2026: así siguen los octavos de final y el camino hacia el título

La fase eliminatoria del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Hoy es el turno de Argentina, que buscará seguir defendiendo el título frente a Egipto en Atlanta.

HOY JUEGA LA SELECCIÓN
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Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Argentina enfrenta este martes a Egipto en Atlanta y Suiza a Colombia en Vancouver para definir los últimos dos clasificados a cuartos de final del Mundial 2026.
  • Argentina llega tras superar 3-2 a Cabo Verde y Egipto de vencer a Australia. El torneo ya clasificó a seis selecciones a cuartos tras partidos de eliminación directa.
  • Estos partidos completarán el cuadro de cuartos de final del Mundial, definiendo los próximos cruces y consolidando el camino de los favoritos hacia el título.
Resumen generado con IA

Luego de una intensa ronda de dieciseisavos, los 16 mejores equipos del certamen se enfrentan en cruces de eliminación directa que definirán a los ocho seleccionados que avanzarán a los cuartos de final.

Entre los partidos más esperados aparece el de la Selección Argentina, que este martes enfrentará a Egipto desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras superar con sufrimiento a Cabo Verde por 3-2, mientras que el conjunto africano viene de eliminar a Australia en una definición por penales.

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La jornada del martes también tendrá otro atractivo cruce entre Suiza y Colombia, que jugarán desde las 16 en el BC Place de Vancouver para completar el cuadro de cuartos de final.

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Hasta el momento, seis selecciones ya aseguraron su lugar entre las ocho mejores del torneo. Marruecos goleó 3-0 a Canadá, Francia eliminó a Paraguay por 1-0, Noruega dio uno de los grandes golpes al vencer 2-1 a Brasil, Inglaterra dejó en el camino a México tras imponerse por 3-2, España superó 1-0 a Portugal en un duelo de alto voltaje y Bélgica aplastó 4-1 a Estados Unidos.

Los resultados de los octavos de final

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Inglaterra

Portugal 0-1 España

Estados Unidos 1-4 Bélgica

Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta).

Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (Vancouver).

Cómo se define la clasificación

Al igual que en las ediciones anteriores de la Copa del Mundo, todos los cruces de octavos de final se disputan a partido único. Si un encuentro termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

En caso de que persista la igualdad, el boleto a los cuartos de final se definirá mediante una tanda de penales, el último recurso para resolver la serie y mantener vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026.

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