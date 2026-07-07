Caso Balogun: Pochettino reveló que recibió amenazas antes de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026

La previa del encuentro estuvo dominada por el denominado "caso Balogun". El atacante estadounidense había sido expulsado frente a Bosnia, pero finalmente pudo jugar contra Bélgica luego de que la FIFA aceptara un recurso presentado por la Federación de Estados Unidos. La decisión generó un fuerte rechazo en Bélgica, cuya federación anunció que impugnará la participación del futbolista por considerar que hubo irregularidades en el procedimiento.