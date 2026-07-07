Lo que no se vio de la eliminación de Portugal: Cristiano Ronaldo, en shock tras quedar afuera del Mundial

Resumen para apurados
- España eliminó a Portugal del Mundial 2026 tras vencerlo 1-0 con un gol agónico, decretando el final de la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo.
- Mikel Merino definió el partido a los 91 minutos. Tras la derrota, un quebrado Cristiano Ronaldo de 41 años fue consolado por rivales y se despidió entre lágrimas del público.
- Este revés cierra la era mundialista de Ronaldo, único jugador en marcar en seis ediciones. Mientras Portugal inicia su renovación, España avanza firme a cuartos de final.
La eliminación de Portugal a manos de España dejó mucho más que un resultado deportivo. El triunfo español por 1-0, gracias al gol de Mikel Merino en tiempo de descuento, marcó el final de la aventura mundialista de Cristiano Ronaldo y dio paso a una de las escenas más emotivas del Mundial 2026.
Con 41 años y tras confirmar que esta sería su última Copa del Mundo, Cristiano vivió una despedida cargada de emociones. Antes del partido se mostró distendido, saludó al entrenador español Luis de la Fuente y alentó a sus compañeros con la intensidad que lo caracteriza. Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al que soñaba.
Durante gran parte del encuentro, Portugal y España protagonizaron un duelo equilibrado, con pocas situaciones claras y destacadas intervenciones de los arqueros. Todo parecía encaminado al tiempo suplementario hasta que, a los 91 minutos, Merino apareció dentro del área para convertir el único gol de la noche y darle la clasificación a la Roja.
Mientras los futbolistas españoles celebraban el pase a los cuartos de final, todas las cámaras apuntaron hacia Cristiano Ronaldo. El capitán portugués permaneció inmóvil durante algunos segundos, intentando asimilar la derrota. Varios jugadores rivales, entre ellos Rodri, se acercaron para saludarlo y reconocer su trayectoria.
Uno de los gestos más comentados fue el de Lamine Yamal. La joven figura española se acercó para abrazar a Cristiano y dedicarle unas palabras antes de dejarlo solo, en una muestra de respeto hacia uno de los grandes referentes de la historia del fútbol.
EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg— DSPORTS (@DSports) July 6, 2026
Poco después, Ronaldo caminó hacia las tribunas para agradecer el apoyo de los hinchas portugueses. Allí, mientras pedía disculpas con un gesto de sus manos, no pudo contener las lágrimas. La ovación del público acompañó un momento que rápidamente se volvió viral y simbolizó el cierre de una era para Portugal.
Visiblemente emocionado, el máximo goleador histórico del fútbol abandonó el campo en silencio y se dirigió directamente a los vestuarios, evitando hacer declaraciones.
Más allá de la eliminación, Cristiano se despidió dejando otra marca para la historia: es el único futbolista que convirtió al menos un gol en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, un récord que parece muy difícil de superar.
La prensa internacional reflejó el contraste de emociones que dejó el partido. Los principales medios destacaron tanto la clasificación de España como la conmovedora despedida de Cristiano Ronaldo, cuya imagen llorando recorrió portadas en todo el mundo.
LA ÚLTIMA IMAGEN DE CRISTIANO EN UN MUNDIAL— DSPORTS (@DSports) July 6, 2026
La leyenda de Portugal se fue cabizbajo al vestuario luego del partido contra España.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8PBC8izrVh
Del lado español, la satisfacción era total. Rodri destacó la madurez con la que su equipo afrontó un encuentro muy cerrado y elogió el ingreso decisivo de Mikel Merino. "Sabíamos que iba a ser un partido de detalles. Tuvimos paciencia y aprovechamos nuestra oportunidad", resumió el mediocampista tras la clasificación.
España continúa su camino en busca del título y ya está entre los ocho mejores del Mundial 2026. Portugal, en cambio, se despide del torneo con el sabor amargo de la eliminación, pero también con el legado imborrable de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.