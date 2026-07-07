LA GACETA, en Atlanta: el imponente centro de prensa, el equipo de Scaloni y las claves de Argentina ante Egipto
Resumen para apurados
- La Selección Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta, buscando el pase a cuartos con cambios clave en el equipo de Lionel Scaloni.
- Tras las dificultades ante Cabo Verde, Scaloni dispone el regreso de Paredes, Tagliafico y Álvarez para dar equilibrio, en un imponente y moderno centro de prensa en Atlanta.
- El partido definirá la permanencia de Argentina en el Mundial, poniendo a prueba su capacidad de neutralizar el juego de posesión de Egipto y el peligro de Mohamed Salah.
A pocas horas del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el estadio se convirtió en el centro de atención para periodistas, hinchas y protagonistas. Desde allí, LA GACETA acompaña cada detalle de la jornada, con la mirada puesta en la previa, el equipo de Lionel Scaloni y todo lo que rodea al encuentro.
El enviado especia de nuestro diariol, Bruno Farano, ingresó al centro de prensa del estadio y quedó sorprendido por la magnitud de la estructura preparada para la cobertura del partido. “Creo que es el mejor en lo que me tocó ver en esta Copa del Mundo”, describió.
La comparación con otras sedes fue inevitable. Según explicó, los espacios de Kansas City, Dallas y Miami tenían características diferentes, pero el de Atlanta se destaca por su tamaño y comodidad. Ubicado frente al estadio, funciona prácticamente como un centro de convenciones: salones amplios, escaleras mecánicas y una infraestructura que recuerda más a un aeropuerto que a una zona de trabajo deportiva.
Con el partido programado para las 12 del mediodía en Atlanta (13 en Argentina), la actividad comenzó temprano. Muchos periodistas ya habían tomado posiciones dentro del estadio para preparar sus coberturas y enviar el material previo al inicio del encuentro.
Los cambios que prepara Scaloni para enfrentar a Egipto
Más allá de la logística mundialista, la atención está puesta en la formación de Argentina. Lionel Scaloni confirmó algunas modificaciones respecto al partido anterior y busca darle mayor equilibrio al equipo después de los inconvenientes que tuvo frente a Cabo Verde.
Uno de los nombres centrales es el de Leandro Paredes. El mediocampista volvería al equipo titular, una decisión que responde a una característica que el entrenador valora especialmente: su capacidad para ocupar el rol de volante central.
“Cuando Paredes está bien es titular inamovible”, había señalado Scaloni. Para el cuerpo técnico, el jugador aporta orden táctico, lectura del juego y equilibrio en la mitad de la cancha, permitiendo que futbolistas como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister puedan jugar más liberados y cerca de los delanteros.
Además, se esperan los ingresos de Nicolás Tagliafico en defensa y de Julián Álvarez en ataque, en lugar de Lautaro Martínez.
La principal duda pasa por el sector ofensivo. Según el análisis realizado desde Atlanta, Nicolás González podría ganarse un lugar después de su buen ingreso ante Cabo Verde. Su capacidad para romper líneas en el uno contra uno es una de las características que Scaloni busca para abrir partidos cerrados.
Cómo juega Egipto, el rival de Argentina
Según Farano, Egipto no presenta las mismas dificultades que Cabo Verde, aunque sí tiene herramientas para complicar a la Selección. El conjunto africano no se caracteriza por replegarse completamente ni por apostar solamente al físico. Su mejor versión aparece cuando logra manejar la pelota, moverla de un sector a otro y encontrar espacios para atacar.
Entre sus principales amenazas aparecen Mohamed Salah, uno de los grandes referentes del equipo, y Omar Marmoush, un delantero veloz capaz de romper defensas con sus movimientos.
“Es un equipo que cuando logra juntar pases puede llegar a ser peligroso”, explicó Farano. La clave para Argentina estará en presionar, recuperar rápido y encontrar los caminos para superar una defensa que suele otorgar espacios cuando el rival propone duelos individuales.
Un aspecto que preocupa especialmente es la pelota parada. El entrenador egipcio trabaja mucho las jugadas preparadas y convirtió esa faceta en una de las principales armas del equipo.
Un estadio de lujo y entradas exclusivas
Además del fútbol, Atlanta ofrece un escenario acorde a la magnitud del Mundial. Farano contó detalles del estadio y de una de las experiencias más exclusivas para los espectadores: las entradas hospitality.
Se trata de sectores VIP donde los hinchas pueden comer, tomar algo y observar de cerca el recorrido de los futbolistas antes de ingresar al campo de juego. Los jugadores pasan por una pasarela ubicada junto a esos espacios camino al túnel, una experiencia que explica el elevado costo de ese tipo de ubicaciones.