LA GACETA, en Atlanta: el imponente centro de prensa, el equipo de Scaloni y las claves de Argentina ante Egipto

A pocas horas del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el estadio se convirtió en el centro de atención para periodistas, hinchas y protagonistas. Desde allí, LA GACETA acompaña cada detalle de la jornada, con la mirada puesta en la previa, el equipo de Lionel Scaloni y todo lo que rodea al encuentro.