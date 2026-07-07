Copa del Mundo

¿A quién enfrentará el ganador de Argentina-Egipto en cuartos de final del Mundial 2026?

La Selección ya conoce cómo será su recorrido si supera a los africanos en los octavos de final.

EL PRÓXIMO PASO. El ganador de Argentina-Egipto enfrentará a Colombia o Suiza en cuartos de final del Mundial 2026.
EL PRÓXIMO PASO. El ganador de Argentina-Egipto enfrentará a Colombia o Suiza en cuartos de final del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Selección argentina enfrenta este martes a Egipto por los octavos del Mundial 2026 para seguir en carrera y definir su rival de cuartos, que será Colombia o Suiza.
  • El equipo de Scaloni llega a octavos con el cuadro definido: de vencer a Egipto, jugará en cuartos ante Suiza o Colombia, y en semis podría cruzarse con Inglaterra o Noruega.
  • La definición del cuadro permite proyectar el nivel de exigencia para la Albiceleste, que solo se cruzaría con candidatos como Francia o España en una eventual final.
Resumen generado con IA

La Selección argentina afrontará este martes un duelo clave frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, pero el camino hacia el título ya está completamente definido. Así, el combinado nacional sabe cuáles podrían ser sus próximos rivales en caso de seguir avanzando.

Si el equipo dirigido por Lionel Scaloni elimina a Egipto, su próximo compromiso será por los cuartos de final frente al vencedor del cruce entre Suiza y Colombia, que se disputará este martes desde las 17.

Será un duelo con estilos muy diferentes. Los suizos llegan respaldados por su tradicional solidez defensiva y disciplina táctica, mientras que Colombia buscará imponer su intensidad y el buen momento que atraviesa en la competencia para meterse entre los ocho mejores del mundo.

En caso de avanzar a las semifinales, el panorama también está definido. Del mismo lado del cuadro aparecen Inglaterra y Noruega, que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final este sábado desde las 18.

Los ingleses llegan fortalecidos tras eliminar a México, mientras que Noruega dio uno de los grandes golpes del torneo al dejar en el camino a Brasil, una de las principales candidatas al título. El ganador de ese enfrentamiento será el posible rival de Argentina en una eventual semifinal.

Del otro lado del cuadro también quedaron definidos los cruces que determinarán al otro finalista del Mundial 2026.

Francia se medirá con Marruecos este jueves desde las 17, en un duelo que reeditará el enfrentamiento de las semifinales de Qatar 2022, mientras que España jugará frente a Bélgica el viernes desde las 16 en otro choque entre dos seleccionados europeos con aspiraciones de llegar a la definición.

De esa llave saldrá el rival de la gran final, siempre y cuando Argentina consiga avanzar hasta el último partido del certamen.

Así quedó el camino de Argentina en el Mundial 2026:

Octavos de final: Egipto.

Cuartos de final (si clasifica): Suiza o Colombia.

Semifinales (si clasifica): Inglaterra o Noruega.

Final (si clasifica): Francia, Marruecos, España o Bélgica.

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