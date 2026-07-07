Messi y Salah, cara a cara en el Mundial: el historial entre las dos grandes figuras de Argentina y Egipto

El duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 tendrá un atractivo que trasciende lo colectivo. Frente a frente estarán dos de los futbolistas más determinantes de la última década: Lionel Messi y Mohamed Salah, los máximos referentes de sus selecciones y protagonistas de un cruce que despierta expectativas en todo el mundo.