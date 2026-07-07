Copa del Mundo

Messi y Salah, cara a cara en el Mundial: el historial entre las dos grandes figuras de Argentina y Egipto

Aunque son dos de las grandes figuras del fútbol moderno, apenas se enfrentaron dos veces en sus carreras y nunca lo hicieron con las camisetas de sus selecciones.

Ambos equipos cuentan con sus referentes y leyendas
Ambos equipos cuentan con sus referentes y leyendas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrentarán por primera vez con sus selecciones en el partido entre Argentina y Egipto por los octavos del Mundial 2026 este martes en Atlanta.
  • Aunque son estrellas mundiales, solo se cruzaron dos veces a nivel de clubes en Champions League, con un triunfo para Messi y un empate, sin haberse enfrentado nunca con sus países.
  • Este duelo inédito definirá el pase a cuartos de final, marcando un hito en la carrera de ambas leyendas y el rumbo de Argentina en la defensa de su título mundial de 2022.
Resumen generado con IA

El duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 tendrá un atractivo que trasciende lo colectivo. Frente a frente estarán dos de los futbolistas más determinantes de la última década: Lionel Messi y Mohamed Salah, los máximos referentes de sus selecciones y protagonistas de un cruce que despierta expectativas en todo el mundo.

Mientras la Albiceleste buscará seguir en carrera para defender el título conquistado en Qatar 2022, los Faraones intentarán seguir escribiendo la página más importante de su historia mundialista. En la previa, desde el seleccionado africano dejaron en claro que confían en su gran estrella.

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"Puede que tengan a Messi, pero nosotros en Egipto tenemos a Mohamed Salah. Si Dios quiere, la victoria será nuestra", aseguró Ibrahim Hassan, ayudante de campo del conjunto egipcio.

El respeto entre ambos cracks es mutuo. De hecho, tiempo atrás, cuando le preguntaron a Salah con qué futbolista le gustaría compartir el último partido de su carrera, el delantero del Liverpool no dudó en elegir a Messi.

Un historial con muy pocos cruces

Pese a que llevan años siendo dos de los mejores futbolistas del planeta, Messi y Salah apenas se enfrentaron en dos oportunidades oficiales, ambas a nivel de clubes.

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Argentina y Egipto solo registran dos antecedentes entre selecciones mayores: uno en los Juegos Olímpicos de 1928 y otro en un amistoso disputado en 2008. Sin embargo, Messi no pudo participar de ese encuentro debido a una lesión, por lo que nunca se midió con Salah defendiendo la camiseta de su país.

Tampoco coincidieron en las categorías juveniles. Aunque ambos marcaron goles en distintos Mundiales Sub 20, la diferencia de cinco años entre sus edades impidió que compartieran la cancha.

Barcelona, Roma y Liverpool: los dos duelos entre las estrellas

El primer enfrentamiento entre ambos se produjo el 16 de septiembre de 2015, cuando el FC Barcelona de Messi visitó a la AS Roma de Salah por la fase de grupos de la UEFA Champions League. El conjunto catalán se adelantó con un gol de Luis Suárez, pero Alessandro Florenzi selló el 1-1 definitivo con un recordado remate desde larga distancia.

En el partido de vuelta, disputado en el Camp Nou, Salah no pudo jugar debido a una lesión en el tobillo. Barcelona goleó 6-1 y Messi fue una de las grandes figuras con dos goles y una asistencia.

El segundo y último cruce llegó casi cuatro años después, en las semifinales de la Champions League 2018-2019. En la ida, Messi brilló con un doblete -incluido un inolvidable tiro libre- para liderar el triunfo del Barcelona por 3-0 sobre el Liverpool FC de Salah.

Sin embargo, el delantero egipcio sufrió una conmoción cerebral en un partido de la Premier League frente al Newcastle y se perdió la revancha en Anfield. Aun sin su máxima figura, Liverpool protagonizó una remontada histórica al imponerse por 4-0 con dos goles de Divock Origi y dos de Georginio Wijnaldum, avanzó a la final y luego conquistó el título europeo.

Un nuevo capítulo, ahora con las selecciones

En el historial personal, Messi lleva ventaja con un triunfo y un empate en los dos partidos que disputó frente a Salah. No obstante, el desenlace de aquella semifinal terminó favoreciendo al egipcio, cuyo Liverpool eliminó al Barcelona en una de las series más recordadas de la Champions.

Este martes, en Atlanta, ambos volverán a compartir el mismo escenario por primera vez con las camisetas de sus selecciones. Será un duelo inédito entre dos leyendas del fútbol contemporáneo, con un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego.

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