LA GACETA, en Atlanta: hinchas de todo el mundo se unen por Messi y alientan a Argentina antes del partido
Resumen para apurados
- Hinchas de todo el mundo se reunieron hoy en Atlanta para alentar a la Selección Argentina y ver a Lionel Messi en la previa de su partido del Mundial 2026.
- El furor por Messi atrajo a fanáticos de diversos países como Canadá, Pakistán y Colombia, quienes pagaron entradas costosas y tiñeron las calles de celeste y blanco.
- El fenómeno consolida a Messi como un imán multicultural global en Estados Unidos, anticipando un impacto masivo y de alta convocatoria para el resto del torneo.
Atlanta amaneció teñida de celeste y blanco. A pocos minutos del partido de Argentina, las calles cercanas al estadio se transformaron en un punto de encuentro donde las banderas, las camisetas y los cantos de la Selección mezclaron idiomas y culturas. Desde allí, LA GACETA recorrió la previa y encontró una postal que se repite en este Mundial: Lionel Messi como un fenómeno capaz de unir hinchas de todo el planeta.
A unos minutos del Fan Fest oficial, el movimiento de simpatizantes fue constante. La mayoría todavía no era argentina: había camisetas de Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, Egipto, China, Pakistán y hasta seguidores que llegaron desde Canadá para ver en vivo al capitán argentino.
"Soy argentino", aclaró uno de los primeros hinchas consultados, aunque la camiseta de Messi revelaba otra historia: era de Puerto Rico. "Vine por él, quiero verlo jugar", contó mientras caminaba hacia la zona del estadio.
Entre la multitud también aparecieron colombianos que llegaron para acompañar a Argentina antes de alentar a su propia selección. "Hay que hacerle fuerza a los nuestros, a los sudamericanos. Después, si nos toca enfrentarnos, será otra historia", explicó Juan Carlos, uno de los fanáticos cafeteros.
La escena se repetía en cada esquina. Un grupo con camisetas argentinas llegaba en monopatín, familias enteras caminaban con banderas y seguidores extranjeros buscaban una foto o una camiseta con el nombre de Messi.
Messi, el gran imán del Mundial
Uno de los datos que más llamó la atención fue la cantidad de hinchas que viajaron desde distintos puntos del mundo únicamente para ver al astro argentino. Rohan, un fanático de Toronto que llevaba la camiseta de España, explicó que su principal motivación era ver a Messi: "Quiero verlo jugar. Espero que Argentina gane".
También apareció Imran, un simpatizante de Pakistán que vive en Atlanta y que llegó con camisetas de Messi y Mohamed Salah. "Soy más fan de Messi que de Salah", aseguró entre risas. Contó que ya había visto al argentino durante la Copa América y en la MLS, pero que cada oportunidad de verlo en cancha sigue siendo especial.
"Más que gustarme el fútbol, amo el fútbol", resumió.
La fiesta mundialista en las calles de Atlanta
La previa también tuvo espacio para los pronósticos. Los hinchas argentinos apostaron por una victoria: 2-0, 3-0 y hasta 3-1 fueron algunos de los resultados imaginados antes del partido. Todos coincidieron en un deseo: un gol de Messi.
Un argentino residente en Dallas, que llegó acompañado por amigos, contó que sigue a la Selección durante todo el torneo. "Estoy nervioso, enloquecido, eufórico. Vamos a ganar", dijo. También destacó que vivir un Mundial en Estados Unidos es una experiencia distinta, aunque con un costo elevado: algunas entradas llegaron a superar los mil dólares.
La presencia internacional quedó reflejada en una postal curiosa: una familia integrada por argentinos, colombianos y panameños alentando por la Selección. Incluso una hincha brasileña aseguró que quería ver a Messi en vivo por primera vez. "Espero un gol de él, si no me muero", dijo emocionada.