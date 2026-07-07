LA GACETA, en Atlanta: hinchas de todo el mundo se unen por Messi y alientan a Argentina antes del partido

Atlanta amaneció teñida de celeste y blanco. A pocos minutos del partido de Argentina, las calles cercanas al estadio se transformaron en un punto de encuentro donde las banderas, las camisetas y los cantos de la Selección mezclaron idiomas y culturas. Desde allí, LA GACETA recorrió la previa y encontró una postal que se repite en este Mundial: Lionel Messi como un fenómeno capaz de unir hinchas de todo el planeta.