“Salimos ganadores”: la confianza de los tucumanos en la previa del partido de Argentina ante Egipto
Resumen para apurados
- Hinchas en Tucumán expresan hoy gran optimismo en las calles ante el partido de Argentina contra Egipto por el Mundial, motivados por la ilusión de avanzar en el torneo.
- Con camisetas y escarapelas, los hinchas visten la ciudad de celeste y blanco y adaptan sus rutinas diarias para prepararse a ver la transmisión del encuentro mundialista.
- Esta muestra de fervor ratifica el arraigo de la pasión mundialista en el interior del país y proyecta un clima de celebración ante un posible triunfo de la Selección.
La ilusión mundialista volvió a sentirse en las calles de Tucumán. A pocos minutos del partido entre la Selección argentina y Egipto, el entusiasmo de los hinchas se hizo presente en cada rincón de la ciudad, con camisetas, escarapelas y una confianza que parece no tener límites.
“Salimos ganadores”, respondió Eugenia cuando LA GACETA le preguntó cómo imaginaba el encuentro. Con la escarapela prendida en su ropa y el orgullo de representar a una provincia que se siente protagonista de la historia argentina, la docente dejó en claro que la fe en el equipo de Lionel Messi está intacta.
“¿Cómo una argentina va a decir que no?”, expresó entre sonrisas. “Somos el Jardín de la República y somos cuna de la independencia. De acá”, agregó, destacando el sentimiento tucumano en una jornada cargada de expectativa.
Eugenia, oriunda de Las Talitas, había terminado su jornada laboral en el Ministerio de Educación y regresaba a su casa antes del partido. Aunque la rutina seguía su curso, la pasión por la Selección ocupaba un lugar central en sus planes.
“Voy a ver el partido con uno de mis amigos. Vamos a esperar y sí, vamos a ganar”, aseguró con optimismo.
Como ella, muchos tucumanos ya preparan el encuentro con la esperanza de volver a celebrar una victoria argentina en el Mundial. En la previa, la ciudad se viste de celeste y blanco y el deseo es uno solo: seguir soñando con la Copa.