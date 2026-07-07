Copa del Mundo

Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

Scaloni meterá tres cambios respecto del triunfo sobre Cabo Verde para reforzar el medio campo.

TODO LISTO. Lionel Scaloni realizará tres cambios en la formación titular de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
TODO LISTO. Lionel Scaloni realizará tres cambios en la formación titular de la selección argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Lionel Scaloni confirmó la formación de Argentina para enfrentar a Egipto este martes en octavos del Mundial 2026, buscando equilibrar el equipo tras el pase anterior.
  • Luego del ajustado triunfo 3-2 ante Cabo Verde, el DT realizará tres cambios: ingresarán Tagliafico por Medina, Paredes por Almada y Álvarez en reemplazo de Martínez.
  • Con esta táctica, la Selección busca recuperar el dominio del medio campo, vencer a Egipto y avanzar a los cuartos de final en su camino por defender el título mundial.
Resumen generado con IA

Lionel Scaloni ya definió el equipo. Con tres modificaciones respecto de la victoria 3-2 sobre Cabo Verde en los 16avos de final, el entrenador de la Selección argentina confirmó la formación que buscará el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto este martes, desde las 13.

El ajustado triunfo sobre el conjunto africano dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico. Si bien la "Albiceleste" logró la clasificación, el rendimiento estuvo lejos del esperado, especialmente en el medio campo, donde por momentos fue superada. Por eso, Scaloni decidió meter mano en el equipo con el objetivo de recuperar el control del juego y lograr un mayor equilibrio.

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La primera modificación estará en la defensa. Nicolás Tagliafico reemplazará a Facundo Medina en el lateral izquierdo. El ex Independiente ya tenía posibilidades de recuperar el puesto por cuestiones futbolísticas, pero además Medina terminó con algunas molestias físicas el encuentro frente a los africanos, lo que terminó de inclinar la balanza a favor del futbolista del Olympique de Lyon.

El cambio más importante estará en la mitad de la cancha. Leandro Paredes ingresará en lugar de Thiago Almada y volverá a ocupar el puesto de volante central. De esta manera, Alexis Mac Allister dejará la posición de mediocentro para desempeñarse como volante interno, una función en la que suele mostrar su mejor versión.

Con ese movimiento táctico, Argentina volverá a presentar un medio campo de cuatro futbolistas, integrado por Rodrigo De Paul, Paredes, Mac Allister y Enzo Fernández. Se trata del mismo esquema y de los mismos nombres que utilizó Scaloni desde el inicio en la recordada semifinal del Mundial de Qatar 2022 frente a Croacia (3-0), una de las actuaciones colectivas más sólidas del ciclo.

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La tercera variante será en el ataque. Julián Álvarez tendrá su oportunidad como titular en reemplazo de Lautaro Martínez. El delantero buscará aportar movilidad, presión alta y mayor participación en la elaboración ofensiva para acompañar a Lionel Messi en la búsqueda del gol.

Con estas decisiones, Scaloni apuesta por un equipo con mayor presencia en la zona media y más equilibrio para controlar el desarrollo del partido, una de las principales falencias que mostró Argentina en la ronda anterior.

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La formación de Argentina para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

De esta manera, la formación confirmada será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Argentina buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026 y dar un nuevo paso en la defensa del título obtenido en Qatar, esta vez frente a un seleccionado egipcio que intentará dar uno de los grandes golpes de la competencia.

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