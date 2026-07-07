Confirmado: el "11" titular de Argentina para enfrentar a Egipto en el Mundial 2026

La primera modificación estará en la defensa. Nicolás Tagliafico reemplazará a Facundo Medina en el lateral izquierdo. El ex Independiente ya tenía posibilidades de recuperar el puesto por cuestiones futbolísticas, pero además Medina terminó con algunas molestias físicas el encuentro frente a los africanos, lo que terminó de inclinar la balanza a favor del futbolista del Olympique de Lyon.