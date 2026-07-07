LA GACETA, en Atlanta: un vecino de Messi contó cómo es el capitán fuera de la cancha
Resumen para apurados
- Un exvecino de Lionel Messi reveló su sencillez en Atlanta, donde miles de hinchas argentinos se concentran para el partido contra Egipto por el Mundial 2026.
- El encuentro ocurrió en una Atlanta revolucionada por miles de hinchas, quienes enfrentan costosas entradas de hasta 1.700 dólares y una compleja logística de traslado.
- Este partido de octavos definirá el rumbo de Argentina en el torneo, consolidando la fuerte influencia cultural y económica de la hinchada nacional en el Mundial 2026.
Atlanta vive horas diferentes. La llegada de la Selección argentina transformó la rutina de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, que por estas horas dejó de lado su ritmo habitual para recibir una verdadera marea celeste y blanca. En la previa del partido contra Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, se espera que alrededor de 45.000 hinchas argentinos ocupen las tribunas del estadio.
Desde Atlanta, la cobertura de LA GACETA recorrió las calles de una ciudad que empieza a sentir el impacto de la pasión argentina. Hoteles colapsados, bares repletos, camisetas de Messi por todos lados y una presencia nacional que se multiplicó en cada rincón.
“En cualquier lugar donde quieras comprar algo, cerca del estadio, vas a encontrar camisetas celestes y blancas”, describió Matías Auad, el enviado especial de LA GACETA, mientras mostraba el movimiento en la zona céntrica. La postal se repetía: argentinos haciendo filas, desayunando apurados y organizándose para una jornada que promete ser histórica.
La magnitud del fenómeno también se notó en los pequeños detalles. En el hotel donde se aloja parte de la cobertura, el desayuno que días atrás estaba prácticamente vacío amaneció colapsado por la presencia de hinchas argentinos. “Había más de 50 argentinos, una fila que hasta ayer no había visto nunca desde que llegamos a Atlanta”, relató.
La ciudad, con unos 500.000 habitantes en su área urbana y más de seis millones si se considera toda el área metropolitana, se prepara para un desafío logístico: recibir a decenas de miles de fanáticos que se concentrarán en las inmediaciones del estadio.
El encuentro inesperado con un vecino de Messi
Entre la multitud apareció una historia que resume la conexión que genera Lionel Messi. Un hincha rosarino que llegó a Atlanta para acompañar a la Selección contó que fue vecino del capitán argentino durante su etapa en Rosario.
“Soy vecino del edificio donde él vivió originalmente”, explicó David, un fanático que aseguró haber compartido momentos cotidianos con Messi y su familia.
“Tuve charlas con él, de ascensor”, contó con naturalidad. Y cuando le preguntaron cómo es Messi puertas adentro, su respuesta fue contundente: “Él y la familia son todos de primera”.
El rosarino llegó al partido con confianza y sin temor. “No conozco la palabra miedo”, afirmó cuando se le consultó por el duelo contra Egipto. Su deseo era simple: “Con un 1-0 estamos tranquilos y podemos pasar”.
Una ciudad distinta a Miami, Dallas y Kansas City
Atlanta presenta una atmósfera diferente respecto a otras sedes que ya recorrió la Selección. Según la cobertura de LA GACETA, el banderazo argentino fue más moderado que en Miami, donde la presencia nacional había generado una verdadera revolución en las calles.
“En Miami se veía mucho más descontrol, la ciudad estaba por momentos colapsada. Acá cuesta un poco más”, explicó Matías Auad.
Sin embargo, la pasión aparece en cada esquina. Muchos hinchas llegaron desde otros estados e incluso viajaron durante horas en auto para poder estar presentes. Las entradas, en tanto, se convirtieron en uno de los grandes temas de la previa: los valores para este partido oscilan entre los 800 y 1.000 dólares, mientras que algunas ubicaciones especiales alcanzan cifras cercanas a los 1.700 dólares.
Un Mundial marcado por las distancias y los precios
Entre los argentinos que llegaron al estadio apareció Juan, un hincha de Buenos Aires que está viviendo su sexto Mundial. Su comparación con otras experiencias fue clara: este torneo tiene una particularidad.
“Las distancias son muy largas y las entradas son muy caras, pero está muy bien organizado”, analizó. También recordó diferencias con Catar, donde los estadios estaban mucho más cerca entre sí y la concentración de hinchas era constante.
Para él, incluso una entrada común de este Mundial supera valores que en otras competencias estaban reservados para sectores premium. “La final de Qatar la pagué VIP y no llegó a lo que cuesta ahora una entrada normal para estas instancias”, comparó.
Atlanta espera una fiesta argentina
Mientras los hinchas avanzaban hacia el estadio, la ciudad comenzó a prepararse para una jornada especial. El escenario del partido está ubicado cerca del centro de Atlanta, una diferencia respecto a otras sedes donde los estadios quedaban más alejados.
La incógnita será qué ocurrirá después del partido: más de 75.000 personas deberán abandonar el estadio al mismo tiempo y las calles del centro podrían convertirse en otro escenario de la fiesta argentina.
Entre tecnología, pantallas gigantes que prometen una experiencia similar a estar dentro del estadio y una ciudad que intenta adaptarse al fenómeno, Atlanta espera por Argentina.
Y como ocurre en cada rincón donde juega Messi, siempre aparece una historia inesperada. Esta vez fue la de un vecino rosarino que compartió ascensor con el capitán y que, como miles de argentinos, llegó con una sola ilusión: seguir soñando con otra tarde inolvidable de la Selección.