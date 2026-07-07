LA GACETA, en Atlanta: un vecino de Messi contó cómo es el capitán fuera de la cancha

Atlanta vive horas diferentes. La llegada de la Selección argentina transformó la rutina de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, que por estas horas dejó de lado su ritmo habitual para recibir una verdadera marea celeste y blanca. En la previa del partido contra Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, se espera que alrededor de 45.000 hinchas argentinos ocupen las tribunas del estadio.