La FIFA reveló la Trionda Final, la pelota de las semifinales y del partido por el título del Mundial 2026

A pocos días del inicio de las semifinales del Mundial 2026, la FIFA y Adidas revelaron la Trionda Final, la pelota oficial que se utilizará en los últimos tres partidos del torneo. El nuevo balón reemplazará a la versión empleada desde el comienzo de la Copa del Mundo, aunque el cambio será exclusivamente estético: conservará las mismas características técnicas y la tecnología que acompaña el arbitraje mediante el VAR.