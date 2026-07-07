La FIFA reveló la Trionda Final, la pelota de las semifinales y del partido por el título del Mundial 2026

Resumen para apurados
- FIFA y Adidas presentaron la Trionda Final, la pelota dorada oficial que se usará en las semifinales y la final del Mundial 2026 en Norteamérica.
- El balón cambia su diseño multicolor por uno dorado, pero mantiene la tecnología de sensor interno conectado al VAR y su estructura de cuatro paneles para el vuelo estable.
- Esta tradición de lanzar un balón exclusivo busca potenciar la visibilidad comercial ante audiencias récord y garantizar la máxima precisión arbitral en la definición.
A pocos días del inicio de las semifinales del Mundial 2026, la FIFA y Adidas revelaron la Trionda Final, la pelota oficial que se utilizará en los últimos tres partidos del torneo. El nuevo balón reemplazará a la versión empleada desde el comienzo de la Copa del Mundo, aunque el cambio será exclusivamente estético: conservará las mismas características técnicas y la tecnología que acompaña el arbitraje mediante el VAR.
La principal novedad está en su apariencia. Mientras que la Trionda original lucía una combinación de verde, rojo y azul en homenaje a Estados Unidos, México y Canadá, los tres países organizadores de esta edición, la Trionda Final apuesta por un acabado dorado que simboliza la etapa decisiva del campeonato y la lucha por el título.
El lanzamiento también tiene un fuerte componente comercial. Las semifinales y la final concentran las mayores audiencias del Mundial, por lo que la presentación de un balón con identidad propia permite potenciar la visibilidad de la marca en los encuentros de mayor repercusión a nivel global.
Un cambio visual, pero con la misma tecnología
Más allá del nuevo diseño, la FIFA confirmó que la Trionda Final mantiene intactas sus prestaciones técnicas. Los futbolistas encontrarán el mismo comportamiento que ofreció el balón durante toda la competencia, ya que no hubo modificaciones en su estructura interna ni en sus materiales.
La pelota conserva una construcción de cuatro paneles con costuras profundas, diseñada para brindar una trayectoria estable en vuelo y una resistencia aerodinámica uniforme. Además, mantiene los gráficos en relieve distribuidos sobre toda la superficie, un detalle que mejora el agarre y facilita el control del balón incluso en condiciones de lluvia o humedad.
Según explicó la FIFA al presentar el modelo original, estas características fueron desarrolladas para garantizar un rendimiento constante en cualquier escenario de juego.
El sensor que ayuda al VAR
Uno de los aspectos más innovadores de la Trionda continúa siendo la tecnología de "balón conectado". En su interior incorpora un sensor de unidad de medición inercial (IMU), ubicado en el centro del balón y sostenido mediante un sistema de tensores. La batería se recarga por inducción, por lo que no necesita conexiones mediante cables.
Este dispositivo registra cada movimiento de la pelota y envía información unas 500 veces por segundo al sistema del VAR. Los datos permiten asistir a los árbitros en la revisión de jugadas de alta precisión, como posibles manos, contactos o fueras de juego, donde diferencias de apenas unos milímetros pueden resultar determinantes.
When the world is watching, every touch matters.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
Introducing the Trionda Final.#FIFAWorldCup @adidasfootball pic.twitter.com/6KHJrRUn3z
Una tradición en los Mundiales
No es la primera vez que la Copa del Mundo presenta una pelota especial para sus instancias decisivas. En ediciones anteriores, la FIFA y Adidas también recurrieron a versiones con diseños exclusivos para diferenciar las semifinales y la final, una tradición que combina identidad visual, innovación tecnológica y estrategia de marketing en el momento de mayor exposición del torneo.