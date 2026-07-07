Cómo el Atlanta Stadium “borró” a la NFL para convertirse en una de las casas del Mundial

El cambio empieza incluso antes de atravesar las puertas. Quien haya visto fotos del estadio durante la temporada de fútbol americano notará rápidamente que algo falta. Ya no está el nombre Mercedes-Benz dominando la escena. Para la FIFA, el recinto pasó a llamarse simplemente "Atlanta Stadium". Las referencias comerciales fueron cubiertas, los carteles cambiaron y la identidad del lugar empezó a borrarse lentamente. Es una de las reglas más estrictas del organismo: durante la Copa del Mundo, todos los estadios deben hablar el mismo idioma. Y eso es exactamente lo que ocurre también en este monstruo de Atlanta.