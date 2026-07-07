El FBI investigará los movimientos financieros de la AFA en los Estados Unidos

Los fiscales estadounidenses centran su atención en una serie de transferencias emitidas desde las cuentas de la firma intermediaria hacia sociedades y beneficiarios cuya contraprestación real no aparece respaldada en los registros relevados. Dentro de este sospechoso circuito de dinero, los investigadores detectaron giros dirigidos a firmas relacionadas de forma directa con Pablo Toviggino, actual tesorero y mano derecha de Tapia en la estructura jerárquica de la calle Viamonte, así como a miembros de su entorno familiar y personas allegadas a la comitiva de la Selección. El pleno esclarecimiento de este circuito dictará si el caso queda archivado en una revisión preliminar o si escala formalmente a una causa penal por lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario.