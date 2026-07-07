Copa del Mundo

Portugal se quedó sin DT tras la eliminación del Mundial: quién es el principal candidato para reemplazar a Roberto Martínez

La Federación lusa ya analiza a su sucesor y un nombre aparece como el principal candidato.

Roberto Martínez
Roberto Martínez
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Roberto Martínez dejó de ser DT de Portugal tras perder ante España en octavos del Mundial 2026, mientras la federación busca a Jorge Jesús como reemplazo.
  • La caída 1-0 con gol de Merino a los 91' cerró el ciclo de Martínez. Ahora, la federación analiza a Jorge Jesús, experimentado DT de 71 años con paso por Al Nassr.
  • El nuevo proceso buscará reestructurar la selección para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030, certamen donde Portugal será uno de los países anfitriones.
Resumen generado con IA

La derrota ante España en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el cierre de una etapa en Portugal. Roberto Martínez confirmó que no continuará como entrenador de la selección luego de la caída por 1-0 frente al equipo español, resultado que dejó al conjunto luso fuera de la competencia.

“Llegué aquí para ganar el Mundial. Mi contrato termina hoy, es mi último partido con la selección de Portugal”, anunció el técnico catalán en conferencia de prensa tras la eliminación. El gol de Mikel Merino, a los 91 minutos, terminó con las aspiraciones portuguesas y puso punto final al ciclo del entrenador.

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Martínez aseguró que se marcha “con orgullo y un gran recuerdo” por el trabajo realizado durante su gestión y valoró especialmente el compromiso de sus futbolistas. “Sólo quedan palabras de agradecimiento para los jugadores, la Federación y todo el pueblo portugués. Hay que recordar las buenas cosas, que han sido muchas”, expresó.

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Además, el entrenador dedicó un capítulo especial a Cristiano Ronaldo, quien disputó ante España su sexto Mundial y podría haber jugado su última Copa del Mundo. El capitán portugués, máximo referente de la selección en las últimas décadas, recibió el reconocimiento de Martínez.

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“No hablo sólo de goles. Es ejemplar por su compromiso y su manera de vivir el fútbol. Es un ícono. Queda agradecerle todo lo que hizo”, afirmó sobre el delantero.

En cuanto al partido, el técnico reconoció la superioridad española y admitió que Portugal no pudo imponer su plan. “Terminamos con tristeza. Perdimos con un rival que era el favorito en el Mundial y no nos dejó hacer lo que queríamos hacer, aunque tuvimos valentía y agresividad”, analizó.

Jorge Jesús, el principal candidato para reemplazarlo

Con la salida de Roberto Martínez, la Federación Portuguesa de Fútbol ya comenzó a evaluar alternativas para encarar un nuevo proceso rumbo a la Eurocopa 2028 y al Mundial 2030, torneo que tendrá a Portugal como una de las sedes junto con España y Marruecos.

Según publicó el diario portugués A Bola, el principal candidato para asumir el cargo es Jorge Jesús, de 71 años, quien viene de dirigir a Al Nassr FC y tuvo bajo sus órdenes a Cristiano Ronaldo.

El experimentado entrenador cuenta con una extensa trayectoria y uno de sus mayores logros fue la conquista de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo. Su llegada sería evaluada como una apuesta por la experiencia para liderar una nueva etapa de la selección portuguesa.

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