Argentina juega un partido decisivo: cómo reconocer una emergencia cardíaca y por qué "uno puede estar en riesgo sin saberlo"

El estrés también afecta al corazón

Diversos estudios internacionales respaldan esa afirmación. Durante el Mundial de Alemania 2006, una investigación publicada en el New England Journal of Medicine mostró que los episodios cardíacos se triplicaban cada vez que jugaba la selección alemana. En España, durante 2022, se registró un incremento del 30% en las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo luego de derrotas de equipos locales, mientras que un estudio del British Medical Journal reveló un aumento del 25% de infartos el día en que Argentina eliminó a Inglaterra por penales en el Mundial de Francia 1998.