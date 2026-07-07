Copa del Mundo

LA GACETA, en Atlanta: "Los yankees que no están acostumbrados al fútbol se fanatizaron"

La pasión por Messi y la Selección sorprendió a los estadounidenses, que descubren una manera de vivir el fútbol que hasta ahora les era desconocida.

Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Hinchas globales y locales se fanatizan con la Selección Argentina y Messi en Atlanta durante la previa del Mundial 2026, atraídos por el furor de la vigencia albiceleste.
  • Mediante banderazos y cantos tradicionales, los estadounidenses descubren una pasión inédita y se unen a hinchas de diversos países que viajaron para alentar a la Selección.
  • El fenómeno consolida la identidad futbolística argentina y marca un hito clave para el arraigo y crecimiento definitivo de este deporte en el público norteamericano.
Resumen generado con IA

La camiseta argentina volvió a convertirse en un idioma universal. A metros del Atlanta Stadium, donde la Selección se prepara para un nuevo desafío en el Mundial 2026, la escena parece repetirse: banderas celestes y blancas, canciones que atraviesan generaciones y fanáticos de distintos rincones del planeta unidos por una misma pasión.

En la cobertura especial de LA GACETA en Atlanta, el fenómeno quedó reflejado en las calles. Allí se mezclan hinchas argentinos que viajaron desde Buenos Aires, Miami u otros países, pero también seguidores extranjeros que adoptaron los colores de la Selección y que encontraron en Lionel Messi una puerta de entrada al fútbol argentino.

LA GACETA, en Atlanta: el imponente centro de prensa, el equipo de Scaloni y las claves de Argentina ante Egipto

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“Acá vienen hinchas del Barcelona, hinchas de Argentina, hinchas del PSG. Es impresionante”, contó un fanático mientras observaba la llegada de simpatizantes al estadio. Para él, el Mundial también representa “la internacionalización de nuestra identidad como argentinos”.

La sorpresa, sin embargo, no está solo entre quienes llegan desde otros países. También los propios estadounidenses comenzaron a descubrir una forma de vivir el fútbol que hasta hace poco les resultaba ajena. Durante el banderazo previo al partido, dos hinchas locales quedaron sorprendidos al escuchar las canciones argentinas.

LA GACETA, en Atlanta: hinchas de todo el mundo se unen por Messi y alientan a Argentina antes del partido

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Es que el crecimiento del fútbol en Estados Unidos se percibe en cada rincón. Muchos locales que no tenían una relación cercana con este deporte comenzaron a acercarse por el fenómeno Messi y por la presencia de la Selección campeona del mundo.

“Los yankees que no estaban acostumbrados al fútbol los veo fanáticos”, resumió un hincha argentino que llegó para vivir la experiencia mundialista. Según explicó, al principio hubo críticas por los precios y la organización, pero con el correr de los días el entusiasmo fue creciendo.

captura de video captura de video

Hinchas argentinos y una ilusión renovada

Entre la multitud apareció un grupo de argentinos que llegó con la confianza intacta. “Estoy muy contento con el equipo, me encanta el 11 titular y Argentina sabe ganar. Va a ser difícil, pero hay que saber cerrarlo como se hizo el otro día”, contó uno de ellos.

Para muchos, este Mundial tiene un condimento especial: es la oportunidad de acompañar a Messi en lo que puede ser una de sus últimas grandes citas con la camiseta argentina.

LA GACETA, en Atlanta: un vecino de Messi contó cómo es el capitán fuera de la cancha

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“Quiero ver la cuarta estrella”, fue la canción elegida por uno de los hinchas cuando le preguntaron qué quería escuchar antes del partido. Aunque admitió que conoce más canciones de Boca que de la Selección, dejó claro que en Atlanta la prioridad es una sola: alentar a Argentina.

Messi, la puerta de entrada para nuevos fanáticos

La pasión también llegó desde lugares inesperados. Entre los hinchas apareció un grupo proveniente de India, con camisetas argentinas y una historia ligada a Messi desde hace años.

“Es el último baile del GOAT”, explicó uno de ellos al contar por qué decidió viajar para acompañar a la Selección. Habían estado en el Mundial de Qatar y también siguieron a Argentina en la Copa América.

Su vínculo con el equipo nació a través de los grandes ídolos argentinos. “Mi familia empezó a seguir a Argentina desde Maradona”, explicó. En su país, aseguró, hay una división futbolera marcada: algunos apoyan a Argentina y otros a Brasil.

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