Scaloni mete mano en el equipo: tres cambios para el duelo ante Egipto por el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni definió tres cambios en la Selección Argentina (Tagliafico, Álvarez y Paredes) para enfrentar a Egipto este martes en Atlanta por los octavos del Mundial 2026.
- Tras clasificar con dificultad ante Cabo Verde, Tagliafico regresa por lesión, Álvarez reemplaza a Lautaro Martínez y Paredes ingresa al mediocampo para aportar mayor equilibrio.
- Con estos ajustes, el cuerpo técnico busca recuperar la solidez colectiva para asegurar el pase a cuartos de final y mantener firme el objetivo de revalidar el título mundial.
La Selección Argentina tiene todo listo para afrontar un nuevo desafío en el Mundial 2026. Luego de la trabajada clasificación frente a Cabo Verde, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará este martes el pase a los cuartos de final cuando enfrente a Egipto desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
Aunque durante la conferencia de prensa previa el entrenador evitó confirmar oficialmente la formación, dejó entrever que las versiones que circulaban eran acertadas. "El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije a los jugadores así que a ustedes tampoco. Pero más o menos ya saben por dónde viene el tema", señaló entre sonrisas.
Según trascendió, Scaloni realizará tres modificaciones con respecto al equipo que sufrió para eliminar a Cabo Verde, en busca de recuperar solidez y frescura de cara a un encuentro que promete ser exigente.
La primera variante estará en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico volverá a ocupar su lugar desde el inicio tras recuperarse de sus molestias físicas, desplazando a Facundo Medina, quien había respondido durante su ausencia pero terminó con calambres en el compromiso anterior.
En la delantera también habrá novedades. Julián Álvarez regresará a la titularidad en reemplazo de Lautaro Martínez. El atacante del Inter había sido titular en los primeros cuatro encuentros del certamen y marcó de penal frente a Jordania, pero no tuvo una buena actuación en los dieciseisavos de final. Álvarez, por su parte, dejó atrás la lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó de los cruces iniciales y tendrá la oportunidad de volver desde el arranque junto a Lionel Messi.
El tercer cambio apunta a reforzar el mediocampo. Leandro Paredes será titular tras el buen ingreso que tuvo frente a Cabo Verde y ocupará el lugar de Thiago Almada. Con esta modificación, Paredes se ubicará como volante central, liberando a Alexis Mac Allister para desempeñarse unos metros más adelante en la generación de juego, acompañado por Enzo Fernández.
Scaloni apuesta así a recuperar el equilibrio que por momentos le faltó al equipo en la ajustada victoria sobre Cabo Verde y presentar una versión más sólida para un duelo eliminatorio que puede marcar el rumbo de la defensa del título mundial.
La probable formación de Argentina ante Egipto
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.