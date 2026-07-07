Scaloni mete mano en el equipo: tres cambios para el duelo ante Egipto por el Mundial 2026

En la delantera también habrá novedades. Julián Álvarez regresará a la titularidad en reemplazo de Lautaro Martínez. El atacante del Inter había sido titular en los primeros cuatro encuentros del certamen y marcó de penal frente a Jordania, pero no tuvo una buena actuación en los dieciseisavos de final. Álvarez, por su parte, dejó atrás la lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó de los cruces iniciales y tendrá la oportunidad de volver desde el arranque junto a Lionel Messi.