Copa del Mundo

Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

El influencer estadounidense protagonizó un momento de tensión a la salida del estadio donde España eliminó a Portugal del Mundial 2026.

captura de video
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El streamer Speed reaccionó con furia ante la provocación de un hincha argentino en Dallas tras la eliminación de Portugal frente a España en el Mundial de fútbol 2026.
  • Un hincha mostró una foto de Cristiano Ronaldo llorando en el vidrio del auto de Speed. El streamer, ferviente seguidor del luso, rompió la imagen y apagó su transmisión en vivo.
  • El video viralizado en redes expone la intensidad del fanatismo digital y reaviva la histórica rivalidad entre seguidores de Messi y Cristiano Ronaldo durante la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó una imagen imborrable de Cristiano Ronaldo despidiéndose entre lágrimas de su última Copa del Mundo. También generó un episodio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y tuvo como protagonista a Darren Jason Watkins Jr., más conocido como Speed, uno de los streamers más populares del mundo.

El influencer estadounidense asistió al partido que España ganó 1-0 en el AT&T Stadium de Dallas y siguió cada jugada en una transmisión en vivo por YouTube. Fiel a su reconocido fanatismo por Cristiano Ronaldo, vivió con intensidad la derrota del seleccionado portugués, que significó el final del sueño de conquistar el único título importante que le faltaba a su ídolo.

Pero el momento de mayor tensión llegó una vez finalizado el encuentro.

El cruce con un hincha argentino

Mientras abandonaba el estadio acompañado por su equipo de seguridad, Speed fue rodeado por decenas de seguidores que buscaban una fotografía o simplemente registrar su salida. Entre la multitud también aparecieron hinchas que comenzaron a burlarse de la eliminación de Portugal con referencias a Lionel Messi y cargadas dirigidas a Cristiano Ronaldo.

En un primer momento, el streamer escuchó una provocación y reaccionó de inmediato. "¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?", gritó mientras intentaba identificar a la persona que lo había increpado. Sus guardaespaldas lograron contenerlo y lo convencieron de continuar hasta la camioneta que lo esperaba.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Ya dentro del vehículo, un simpatizante argentino se acercó a una de las ventanillas y apoyó contra el vidrio una imagen editada de Cristiano Ronaldo llorando tras la eliminación.

La reacción de Speed fue inmediata. Primero pidió que retiraran la fotografía mientras golpeaba el vidrio desde el interior del vehículo. Luego bajó parcialmente la ventanilla, tomó la imagen de un rápido movimiento y la rompió delante de todos.

Acto seguido, el streamer dio por terminada su transmisión en vivo utilizando la frase "Green apples", el código que emplea habitualmente para indicar a su equipo que corte la emisión.

Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde acumularon millones de reproducciones y generaron un intenso debate entre quienes respaldaron la pasión del creador de contenido y quienes cuestionaron su reacción.

El fanatismo de Speed por Cristiano

No es la primera vez que Speed demuestra públicamente su admiración por Cristiano Ronaldo. El influencer, de 21 años, suele definir al capitán portugués como el mejor futbolista de todos los tiempos y en numerosas ocasiones ha viajado para verlo jugar.

Aun así, también ha mostrado respeto por Lionel Messi. Incluso asistió a partidos del Inter Miami y, durante su visita a la Argentina en enero de 2025, recorrió distintos puntos de Buenos Aires y elogió la pasión de los fanáticos argentinos por el fútbol.

Esta vez, sin embargo, la eliminación de Portugal y el emotivo adiós mundialista de Cristiano Ronaldo hicieron que las bromas de algunos hinchas tocaran una fibra sensible. La reacción de Speed, registrada en vivo, terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la jornada mundialista.

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