Speed perdió el control tras la eliminación de Portugal: el gesto de un fanático argentino que lo hizo estallar

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó una imagen imborrable de Cristiano Ronaldo despidiéndose entre lágrimas de su última Copa del Mundo. También generó un episodio que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y tuvo como protagonista a Darren Jason Watkins Jr., más conocido como Speed, uno de los streamers más populares del mundo.