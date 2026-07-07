¿Cómo está el historial de la Selección argentina frente a Egipto?

Quizá el antecedente juvenil más recordado sea el de los octavos de final del Mundial Sub-20 de 2011. Argentina ganó 2-1 con un doblete de Erik Lamela, ambos de penal. El descuento egipcio también llegó desde los doce pasos y fue convertido por un joven Mohamed Salah, que años más tarde se transformaría en una de las grandes figuras del fútbol mundial. En aquel plantel argentino ya estaban Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez, dos futbolistas que hoy integran nuevamente la Selección y podrían sumar minutos frente al mismo rival.