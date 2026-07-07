¿Cómo está el historial de la Selección argentina frente a Egipto?

Resumen para apurados
- Argentina enfrentará a Egipto este martes a las 13:00 en el Atlanta Stadium por los octavos de final del Mundial 2026, buscando el pase a los cuartos de final.
- El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que registra un récord invicto perfecto ante el conjunto africano con dos triunfos en mayores y cinco en juveniles.
- Este partido es clave para las aspiraciones argentinas de clasificar a cuartos y mantener firme el objetivo de defender el título de campeones del mundo en este torneo.
La Selección argentina buscará este martes, desde las 13, el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto en el Atlanta Stadium. Más allá de la importancia del encuentro, los antecedentes invitan al optimismo: la "Albiceleste" nunca perdió frente al conjunto africano y mantiene un historial perfecto tanto en la categoría mayor como en las selecciones juveniles.
En mayores, ambos seleccionados apenas se enfrentaron en dos oportunidades y Argentina ganó las dos. El primer antecedente se remonta a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, cuando el conjunto nacional goleó 7-0 en las semifinales. Aquella tarde fue una exhibición ofensiva, con goles de Roberto Cherro, un doblete de Manuel "Nolo" Ferreira y un hat-trick de Domingo Tarascone para sellar una de las victorias más abultadas de la historia argentina en una competencia internacional.
Hubo que esperar 80 años para un nuevo enfrentamiento. El 26 de marzo de 2008, el equipo dirigido por Alfio Basile visitó El Cairo y se impuso por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.
Ese amistoso también dejó una anécdota que todavía se recuerda. Lionel Messi no pudo jugar por un desgarro y, una vez terminado el encuentro, Basile lanzó una llamativa crítica al balón utilizado durante el partido. "Parecía una de vóley", se quejó el entrenador, disconforme con las condiciones del juego.
Si el historial en mayores es breve, el de las selecciones juveniles es mucho más amplio y mantiene la misma tendencia: cinco enfrentamientos y cinco triunfos argentinos.
El primero fue en el Mundial Sub-20 de 2001, disputado en Argentina, donde el equipo de José Néstor Pékerman protagonizó otra goleada histórica por 7-0.
Dos años después, en el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos, la victoria fue más ajustada. Argentina se impuso 2-1 gracias a un gol de oro convertido por Fernando Cavenaghi, una modalidad reglamentaria que definía el partido inmediatamente durante el tiempo suplementario.
En la edición de 2005, también por el Mundial Sub-20, la Selección volvió a festejar al vencer 2-0 en la fase de grupos con goles de Lionel Messi y Pablo Zabaleta.
Quizá el antecedente juvenil más recordado sea el de los octavos de final del Mundial Sub-20 de 2011. Argentina ganó 2-1 con un doblete de Erik Lamela, ambos de penal. El descuento egipcio también llegó desde los doce pasos y fue convertido por un joven Mohamed Salah, que años más tarde se transformaría en una de las grandes figuras del fútbol mundial. En aquel plantel argentino ya estaban Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez, dos futbolistas que hoy integran nuevamente la Selección y podrían sumar minutos frente al mismo rival.
El último cruce se produjo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Argentina se impuso 1-0 con un gol de Facundo Medina, otro integrante del actual plantel mundialista. Sin embargo, aquella victoria no alcanzó para avanzar de ronda: la Selección quedó eliminada en la fase de grupos, mientras que Egipto consiguió la clasificación como escolta de España.
Con dos triunfos en mayores y cinco en juveniles, Argentina llega al duelo de octavos con un dato que alimenta la ilusión. La historia marca un dominio absoluto sobre Egipto, aunque el desafío ahora será trasladar esos antecedentes al presente y dar un nuevo paso rumbo a la defensa del título mundial.