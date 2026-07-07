Copa del Mundo

“Te amo, abuelo”: la emoción de un chico tucumano que espera ver el partido de Argentina en familia

Alumnos de la Escuela Sarmiento vivieron una jornada especial antes del partido de la Scaloneta.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Alumnos de la Escuela Sarmiento en Tucumán salieron temprano de clases para ver el partido de la Selección Argentina en familia y alentar al equipo de Lionel Messi.
  • Con camisetas y mochilas, los chicos alteraron su rutina escolar para esperar el partido junto a abuelos y padres, quienes se organizaron para asegurar el encuentro familiar.
  • Este fenómeno muestra cómo la Selección Argentina consolida la unión familiar e intergeneracional, transformando cada partido en un evento de fuerte impacto social y cultural.
Resumen generado con IA

La pasión por la Selección Argentina no entiende de edades y en Tucumán volvió a quedar demostrado. Antes del partido del equipo de Lionel Messi, la ilusión se apoderó de los más chicos, que dejaron las aulas con una sola idea en la cabeza: reunirse con sus familias y alentar a la Argentina.

En la Escuela Sarmiento, la jornada tuvo un condimento especial. Los alumnos se retiraron más temprano y, entre mochilas, sonrisas y camisetas argentinas, comenzaron a organizarse para vivir el encuentro. Allí apareció Máximo, uno de los estudiantes que ya tenía preparado su pronóstico y esperaba ansioso poder contar cómo imaginaba el partido.

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“Creo que va a salir más que bien, porque últimamente Argentina anda muy bien con sus últimos partidos. No creo que vayamos a perder”, aseguró con confianza. Aunque reconoció que en su escuela le pedían que no “mufara” al equipo, se animó a arriesgar un resultado: “Digo que va a salir 3 a 1”.

La salida anticipada también modificó sus planes. Máximo tenía previsto asistir a clases de piano, pero la actividad se suspendió y aprovechó el tiempo para esperar a su abuelo Luis, quien habitualmente lo acompaña y lo ayuda con sus traslados.

“Me hace el aguante todos los días, me trae, me lleva, me cuida. Cuando no tengo para dónde ir, él se hace el aguante y viene desde La Banda hasta acá”, contó emocionado el pequeño hincha, antes de enviarle un saludo especial: “Te amo, abuelo”.

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La escena tuvo su momento más emotivo cuando Luis llegó a buscarlo. El abuelo confirmó que es una compañía permanente para Máximo y habló con orgullo de su nieto. “Yo soy el que le hago siempre el aguante”, contó entre risas. Y cuando le preguntaron cómo se porta el chico, no dudó: “De 10, de 10, de 10”.

captura de video captura de video

Pero la ilusión no fue exclusiva de Máximo. Camila, otra alumna de la escuela, también esperaba volver a casa para compartir el partido con su familia. Su pronóstico fue contundente: “Ganamos”.

La pequeña contó que suele mirar los encuentros de la Selección junto a sus seres queridos y que después celebra los triunfos con sus compañeros. Su jugador favorito tampoco dejó dudas: “Messi”.

Para su familia, estos partidos representan mucho más que fútbol. “Gracias a Dios podemos reunirnos, verlos juntos y disfrutar de lo que es la Selección en este Mundial”, explicó su papá Maxi.

En cada rincón de Tucumán, la previa del partido se vivió con la misma emoción. Chicos que sueñan con los goles de Messi, padres que preparan el encuentro y abuelos que acompañan como siempre. Porque cada partido de la Selección también es una historia de familia.

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