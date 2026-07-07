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La Torre Macro vuelve a vestirse con la bandera más grande del país
EN BUENOS AIRES. La Torre Macro está ubicada en Av. Eduardo Madero 1180, en pleno centro financiero de la ciudad.
EN BUENOS AIRES. La Torre Macro está ubicada en Av. Eduardo Madero 1180, en pleno centro financiero de la ciudad.
Hace 32 Min

El corazón corporativo porteño se tiñe otra vez de celeste y blanco. La Torre Macro, sede central de Banco Macro, engalana su fachada con la bandera argentina más grande, un gesto que la entidad repite cada vez que el país encuentra un motivo para celebrar.

La insignia patria cubre gran parte de la superficie vidriada del edificio diseñado por el arquitecto tucumano César Pelli, y convierte a la Torre en uno de los puntos más reconocibles de la ciudad de Buenos Aires.

El antecedente más recordado ocurrió en diciembre de 2022, cuando Banco Macro recibió a los campeones del mundo de Qatar con la bandera más grande jamás montada en un edificio del país. Aquella imagen vuelve ahora a repetirse.

La Torre Macro vuelve a vestirse con la bandera más grande del país

“Vestir nuestra Torre con la bandera es una forma de decir que creemos en este país y en su gente”, señalaron desde Banco Macro. Y agregaron: “Cada vez que la Argentina tiene algo para festejar, queremos estar ahí, acompañando desde el lugar que nos toca”.

La elección no es casual. El lema institucional de la entidad, “Pensar en Grande”, encuentra en este tipo de acciones una traducción concreta. Con sus 130 metros de altura, la Torre Macro se transforma en un símbolo visible para las miles de personas que circulan a diario por una de las ciudades más importantes de Sudamérica.

No es la primera vez que Banco Macro acompaña un momento así. La entidad ha sabido sumarse a los grandes hitos de la vida nacional entendiendo que una marca líder también tiene un lugar en lo que emociona y une a los argentinos.

La Torre, en ese sentido, dejó de ser sólo una obra de arquitectura corporativa: hoy dialoga con la ciudad cada vez que hay algo que celebrar.

Ubicada en Av. Eduardo Madero 1180, en pleno centro financiero de Buenos Aires, la Torre Macro alberga a más de dos mil colaboradores y cuenta con instalaciones de vanguardia. Desde su inauguración, su diseño —con estándares de sustentabilidad de nivel internacional— la posicionó como una de las construcciones más emblemáticas del país.

La Torre Macro vuelve a vestirse con la bandera más grande del país

Con este nuevo gesto, Banco Macro reafirma su compromiso con la Argentina y con los valores que representa.

Soñá en Grande, Pensá en Macro.

Esta nota es de acceso libre.
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