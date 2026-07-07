EN VIVO: Argentina se enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

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Cómo es el Mercedes-Benz Stadium, donde se enfrentarán Argentina y Egipto por los octavos de final

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta volverá a ser protagonista en el Mundial 2026 al recibir este martes 7 de julio el cruce entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final. El estadio, una de las 16 sedes del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, fue inaugurado el 16 de agosto de 2017 y es la casa del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL.

Sumado a una estructura llamativa, también cuenta con un techo retráctil compuesto por ocho paneles triangulares translúcidos para poder absorber la energía solar y tuvo un valor de u$s1.600 millones. Además, en 2017, cuando el Tata Martino dirigía al Atlanta, rompieron el récord histórico de la MLS con 70.425 espectadores, aunque en realidad su capacidad máxima actual es de 75.000 para partidos de alta magnitud, como los que se esperan en la Copa del Mundo.