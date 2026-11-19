Obtuvo dictamen favorable en la comisión de Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura una propuesta para combatir la generación y difusión de noticias falsas (o fake news) y contenidos digitales manipulados durante los períodos de campaña electoral. La iniciativa del oficialismo provincial quedó en condiciones de llegar al recinto. Y esto toma relevancia dado que restan casi 170 días para la renovación de 347 cargos públicos electorales.
La propuesta fue presentada en 2025 por la legisladora Carolina Vargas Aignasse (bloque Justicialista) y obtuvo dictamen en las últimas horas. A lo largo de 14 artículos (el último de forma), se expone que el objetivo de la norma es prevenir y sancionar la generación y difusión intencional de contenidos falsos, engañosos o manipulados que alteren el desarrollo de los procesos electorales en Tucumán.
Se proponen multas de hasta 10 salarios mínimos, vitales y móviles (unos $3.988.000) para quien divulgue información falsa sobre candidatos, autoridades electorales o partidos entre el inicio de la campaña y el acto comicial. A su vez, se contempla que se tripliquen las sanciones si la propagación se efectúa mediante sistemas automatizados, redes coordinadas o campañas organizadas.
En el articulado se indica que cuando se denuncie la difusión de contenidos prohibidos a través de plataformas digitales, la Junta Electoral Provincial, en calidad de autoridad de aplicación y en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, podrá requerir a los responsables de dichas plataformas que, dentro del plazo de 12 horas procedan a ocultar o remover contenidos denunciados, aportando metadatos de acceso, direcciones IP y usuarios.
Inteligencia artificial
La propuesta define el contenido sintético manipulado como aquel material audiovisual generado o alterado con inteligencia artificial que simule en forma realista la voz o apariencia de una persona. También se mencionó que quedarán eximidas las sátiras o parodia, la edición publicitaria mínima y los materiales que contengan una marca de agua o etiquetado visible que indique su carácter de no auténtico.
La iniciativa va en un orden similar al que presentó en 2025 la diputada Silvia Lospennato, luego de que, en plena elección porteña, circulara en redes un video manipulado en el que se simulaba que Mauricio Macri anunciaba el retiro de su candidatura. Además, la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Federal respaldó una acción de amparo para que se alerte y frenar la difusión de deepfakes y la clonación no autorizada de voz y rostro mediante inteligencia artificial durante las elecciones nacionales.
La Legislatura de Tucumán sancionó en 2020 la Ley 9.290, la cual modificó la Ley de Contravenciones Policiales (5.140) e incorporó el artículo 56 que fija penas económicas y hasta 10 días de arresto a quienes difundan, propaguen o divulguen por redes sociales noticias que resulten total o parcialmente falsas, siempre que el hecho no constituya delito.