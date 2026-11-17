Resumen para apurados
- Una reforma a la ley de tránsito eliminó la prioridad absoluta de la derecha en Buenos Aires para ordenar el tráfico en avenidas y vías rápidas.
- La modificación equipara las normas entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, dejando sin efecto un criterio histórico de circulación.
- La medida reabre el debate sobre su posible adhesión y aplicación en otras provincias argentinas, como Tucumán, para reducir el caos vial.
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