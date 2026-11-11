Política

La Iglesia pide que avance la ley para combatir las apuestas online

La iniciativa se encuentra en el Senado.

La Iglesia pide que avance la ley para combatir las apuestas online
Por Redacción Política Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia exigió al Senado argentino tratar de inmediato la ley contra las apuestas online para proteger a los menores de edad ante el avance de la ludopatía digital.
  • La visita papal reactivó el debate de un proyecto con media sanción de Diputados que lleva casi dos años frenado en la Cámara alta por desinterés legislativo.
  • El oficialismo prometió debatir la norma en semanas, con urgencia para evitar que pierda estado parlamentario antes del cierre del período legislativo.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV volvió a poner en la agenda política la regulación de las apuestas online, una discusión que permaneció paralizada durante casi dos años.

La Iglesia viene ejerciendo presión para que el asunto sea tratado. Los senadores oficialistas Patricia Bullrich, Agustín Coto, Pablo Cervi y Luis Juez se pronunciaron a favor de avanzar con el tratamiento de una ley para combatir la ludopatía, especialmente entre niños y adolescentes. Bullrich, presidenta del bloque libertario, anticipó que buscarán abordar el tema en las próximas semanas.

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La Comisión Episcopal de Pastoral Social impulsó una petición pública para exigir la aprobación de una normativa que proteja a los menores de los riesgos del juego. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, en diálogo con LA GACETA cuestionó a los senadores semanas atrás por la inacción. “Tenemos hace un año y medio parada en el Senado la ley ¿Qué pasa con nuestros senadores? ¿No les interesan los chicos que se nos caen por el juego? ¿No les parece importante cuidar a esa parte de la sociedad? Tiene que ver con la desidia, con el desinterés o alguna complicidad. Son intereses muy grandes”, planteó.

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La alarma está encendida porque media sanción de Diputados podría perder estado parlamentario si no avanza antes de que finalice el período legislativo.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaPatricia BullrichMarcelo ColomboLeón XIV
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