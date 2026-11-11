La Iglesia pide que avance la ley para combatir las apuestas online

La Comisión Episcopal de Pastoral Social impulsó una petición pública para exigir la aprobación de una normativa que proteja a los menores de los riesgos del juego. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, en diálogo con LA GACETA cuestionó a los senadores semanas atrás por la inacción. “Tenemos hace un año y medio parada en el Senado la ley ¿Qué pasa con nuestros senadores? ¿No les interesan los chicos que se nos caen por el juego? ¿No les parece importante cuidar a esa parte de la sociedad? Tiene que ver con la desidia, con el desinterés o alguna complicidad. Son intereses muy grandes”, planteó.