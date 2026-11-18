El repliegue resulta abrupto si se observa el cronograma reciente de la firma: tras anunciar su desembarco en la Argentina en octubre de 2025, la compañía inauguró en mayo de este año el enlace directo entre el aeropuerto internacional de Ezeiza y la capital española. Sin embargo, la sustentabilidad de la ruta comenzó a crujir en octubre pasado, cuando la firma redujo de cinco a dos sus frecuencias semanales alegando mayores gastos operativos y desvíos hacia Montevideo por obras en la terminal bonaerense. Ahora, el corte es total y alcanza también a los vuelos hacia Perú, sumándose a la suspensión previa de Colombia y dejando a Venezuela como único destino regular de larga distancia operativo, además de su unidad de negocios de charter.