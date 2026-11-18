La aerolínea española Plus Ultra resolvió suspender hasta nuevo aviso sus vuelos regulares entre Madrid y Buenos Aires, dejando sin fecha de retorno una conexión que había puesto en marcha hace apenas seis meses. La decisión se inscribe dentro de un profundo plan de reestructuración financiera y operativa motivado por la disparada de los costos de combustible, problemas de liquidez y un balance deficitario que obligó a la empresa a recortar rutas y personal.
El repliegue resulta abrupto si se observa el cronograma reciente de la firma: tras anunciar su desembarco en la Argentina en octubre de 2025, la compañía inauguró en mayo de este año el enlace directo entre el aeropuerto internacional de Ezeiza y la capital española. Sin embargo, la sustentabilidad de la ruta comenzó a crujir en octubre pasado, cuando la firma redujo de cinco a dos sus frecuencias semanales alegando mayores gastos operativos y desvíos hacia Montevideo por obras en la terminal bonaerense. Ahora, el corte es total y alcanza también a los vuelos hacia Perú, sumándose a la suspensión previa de Colombia y dejando a Venezuela como único destino regular de larga distancia operativo, además de su unidad de negocios de charter.
Detrás de la cancelación aparece una fuerte presión sobre la estructura de gastos. Según precisó la propia compañía, el desembolso estimado en combustible para 2026 trepó a 104,83 millones de euros frente a los 69,13 millones presupuestados originalmente, lo que representa un salto del 51,6%. La aerolínea atribuyó ese encarecimiento y la caída de sus previsiones a las tensiones geopolíticas, los cierres de espacios aéros por conflictos bélicos y diversos desastres naturales.
Deterioro financiero
A este escenario se sumó un deterioro financiero sostenido: entre febrero y agosto de 2026, Plus Ultra acumuló un resultado operativo negativo de 31,08 millones de euros y enfrentó severas restricciones de tesorería. Para evitar el colapso y negociar con sus acreedores, la empresa activó en España un expediente de despido colectivo que involucra a 679 trabajadores de sus servicios centrales y de la base en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, junto con un recorte superior al 61% en sus horas comerciales de vuelo regular.
La medida vuelve a golpear a los pasajeros argentinos que habían adquirido pasajes para los próximos meses, muchos de los cuales ya venían arrastrando demoras y dificultades de reubicación desde el recorte de frecuencias de octubre. Los clientes de canales directos tendrán que gestionar reembolsos o alternativas en el portal web de la firma.