Las listas colectoras, el principal punto de conflicto en las negociaciones

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, estuvo atravesada por las diferencias en torno a la incorporación de las listas colectoras o de acople. Se trata de uno de los pedidos de los gobernadores aliados, especialmente de los radicales, que el Gobierno sumó al borrador durante el fin de semana.