Resumen para apurados
- Según se informó, el Gobierno no logró este martes en el Senado las firmas para dictaminar la suspensión de las PASO por falta de apoyos.
- El debate se trabó en la comisión por desacuerdos sobre las listas colectoras y falta de acceso al texto, obligando a un cuarto intermedio.
- El oficialismo intentará este miércoles sumar los votos de senadores indecisos y gobernadores aliados para lograr destrabar la reforma electoral.
El Gobierno de Javier Milei encontró este martes el primer obstáculo en su intento de avanzar con la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El oficialismo llegó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sin los respaldos necesarios para emitir dictamen y reconoció que todavía no cuenta con las 10 firmas que necesita para destrabar el proyecto.
La iniciativa, de la que hasta ahora solo se conoce un borrador, continuará en discusión este miércoles. Al comienzo del encuentro, los integrantes de la comisión anunciaron que no había intención de avanzar con la firma del dictamen y resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía de mañana.
“No hay voluntad de buscar firma de un dictamen. Se continuará con el trabajo mañana”, comunicaron durante la reunión.
Aunque el oficialismo había dejado trascender durante el fin de semana que tenía los apoyos necesarios, en la Casa Rosada ya contemplaban la posibilidad de que este martes no se alcanzara un acuerdo. La falta de consenso representa un revés para el Ejecutivo, que había acelerado de manera sorpresiva el tratamiento de la reforma electoral.
Las listas colectoras, el principal punto de conflicto en las negociaciones
La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, estuvo atravesada por las diferencias en torno a la incorporación de las listas colectoras o de acople. Se trata de uno de los pedidos de los gobernadores aliados, especialmente de los radicales, que el Gobierno sumó al borrador durante el fin de semana.
Sin embargo, la modificación todavía no consiguió el consenso necesario y se convirtió en uno de los principales focos de discusión. A las diferencias sobre este mecanismo se agregaron los reclamos de senadores que aseguraron no haber recibido el texto de la propuesta.
Pese a que la integración de la comisión favorece a los libertarios, que tienen seis representantes propios, el oficialismo tendría ocho adhesiones confirmadas, dos menos de las 10 necesarias para avanzar con el dictamen, consignó el diario "La Nación".
Entre los legisladores cuyo posicionamiento todavía genera dudas aparece el radical catamarqueño Flavio Fama, quien no responde al gobernador Raúl Jalil. Su acompañamiento permanece en suspenso, en medio de la incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.
Otra definición pendiente es la de Carolina Moisés, senadora jujeña de Convicción Federal. Su postura estará condicionada por las conversaciones que mantengan la Casa Rosada y los gobernadores del norte.
En el espacio de los representantes provinciales también está Alejandra Vigo. La senadora cordobesa mantiene su decisión en reserva, aunque desde su entorno recuerdan que históricamente se manifestó a favor de suspender las primarias.