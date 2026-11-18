Resumen para apurados
- Sovos abrió una búsqueda laboral en Tucumán para incorporar un Compliance Services Associate sin experiencia previa para tareas de registro de datos.
- La postulación se realiza vía LinkedIn para una jornada completa con contrato temporal. Los requisitos excluyentes son un nivel de inglés avanzado y manejo sólido de Excel.
- La oferta representa una oportunidad de inserción en el sector tecnológico local sin requerir título universitario o experiencia técnica previa en programación.
La buena noticia es que tener experiencia no aparece entre las condiciones para una de las búsquedas laborales que Sovos mantiene activa en Tucumán. La empresa de tecnología busca incorporar un Compliance Services Associate con contrato temporal, un puesto enfocado principalmente en carga y seguimiento de datos.
La vacante está publicada para San Miguel de Tucumán, es de jornada completa y LinkedIn la clasifica dentro del nivel “sin experiencia”. Eso no significa que no haya requisitos: el inglés avanzado y un buen manejo de Excel son excluyentes para poder postularse.
Qué se hace en el puesto
El trabajo está vinculado con el equipo de servicios de cumplimiento de Sovos. En términos simples, la persona seleccionada deberá cargar información en los sistemas internos de la compañía y controlar que esos datos queden correctamente registrados.
Entre las tareas también aparece el seguimiento de confirmaciones y errores, además del trabajo coordinado con otros integrantes del equipo para cumplir con los plazos previstos.
El puesto requiere bastante atención al detalle: una parte importante pasa por revisar información, detectar inconsistencias y mantener los registros actualizados.
Aunque el nombre de la posición está en inglés, la búsqueda no plantea conocimientos técnicos avanzados de programación ni experiencia previa en desarrollo de software.
Cómo postularse a la vacante de Sovos
La búsqueda está publicada en LinkedIn bajo el nombre exacto “Compliance Services Associate (Contrato Temporal)” y la ubicación figura como San Miguel de Tucumán.
Para postularse hay que ingresar al aviso, seleccionar el botón “Solicitar” e iniciar sesión en LinkedIn. Desde allí se accede al proceso de candidatura indicado por la empresa.
La vacante continúa disponible y la publicación no informa una fecha límite.
Inglés y Excel: los dos requisitos más importantes
Sovos pide nivel avanzado de inglés, conocimientos básicos de software y buen dominio de Microsoft Excel.
También busca personas organizadas, precisas y capaces de trabajar de manera autónoma en un entorno con varias tareas y fechas límite al mismo tiempo.
La publicación no exige una carrera universitaria determinada ni menciona un título obligatorio para esta vacante.
La convocatoria figura actualmente como jornada completa y contrato temporal. El aviso no detalla cuánto dura ese contrato.