A poco más de seis semanas restan de que finalice el año, y en la Legislatura aceleran las gestiones para el tratamiento del Presupuesto 2027, que prevé gastos por $7,35 billones para el funcionamiento de todo el Estado. Fuentes vinculadas a la Presidencia que conduce Miguel Acevedo adelantaron a LA GACETA que está previsto que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, concurra el jueves a las 9.30 al palacio espejado por invitación del presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia.