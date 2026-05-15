Protección contra injurias en las redes: controversia por la propuesta contra “linchamientos digitales”

El parlamentario José Macome (Compromiso con la Libertad), quien firmó el dictamen, advirtió que, originalmente, el proyecto se percibía mucho más orientado a lo político. Es que la propuesta se presentó en febrero, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo estaba recibiendo embates libertarios en las redes sociales. “Tenía toda la apariencia de que iba a ser un bozal político”, apuntó. Sin embargo, mencionó que en la comisión se le dio otra perspectiva y que el vicegobernador Miguel Acevedo hizo saber que la iniciativa tenía que ser despojada de tintes políticos y estar orientada a la población, para frenar los ataques virtuales, algo recurrente entre jóvenes y adolescentes. “Lo que hace este proyecto es darle herramientas al juez para meter una medida cautelar de forma inmediata”, explicó.