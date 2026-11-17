Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán inició contactos para sumar a un arquero de Almagro y a un extremo de Quilmes como refuerzos en este mercado de pases.
- El entrenador Alejandro Orfila definió los perfiles prioritarios para el equipo, mientras la dirigencia evalúa la viabilidad económica de ambos fichajes.
- Estas posibles incorporaciones buscan fortalecer puestos clave y consolidar la estructura del plantel profesional para la próxima temporada deportiva.
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