Resumen para apurados
- Estudiantes de la UTN Córdoba crearon PagameYa, una app para registrar gastos compartidos y cobrar deudas entre amigos mediante recordatorios automáticos.
- Desarrollada desde abril, la app permite cargar tickets por foto o voz y notifica cobros. En su fase de prueba, logró saldar el 60% de las deudas registradas.
- La herramienta gratuita busca eliminar la incomodidad de reclamar dinero tras salidas o viajes, agilizando las finanzas cotidianas y los pagos grupales.
Dividir la cuenta de una cena, organizar los gastos de un viaje o juntar plata para un regalo grupal suele dejar una tarea pendiente: recordar quién tiene que transferir cuánto. Para evitar esos mensajes incómodos y las cuentas sin saldar, cinco estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba desarrollaron PagameYa, una aplicación que registra las deudas y envía recordatorios automáticos.
El proyecto comenzó en abril y desde agosto funciona en una versión beta privada. Según contó Leopoldo Lorenzo, CEO de la iniciativa, la plataforma ya tiene 101 usuarios y logró que el 60% de las deudas registradas se pague. Además, cuatro de cada diez pagos se concretan durante las primeras 24 horas.
PagameYa fue creada por cinco estudiantes y amigos de la UTN de Córdoba: Juan Cheli, Francisco Saggiorato, Ian Salzgeber, Amadeo Bottiglieri y Leopoldo Lorenzo.
La idea surgió de una situación conocida por muchos grupos de amigos: una persona adelanta el dinero para todos y después debe calcular cuánto le corresponde a cada uno, compartir los datos para transferir y consultar quién ya pagó. Con PagameYa, el equipo busca que ese seguimiento quede a cargo de la aplicación.
La app ya está disponible para descargar en Google Play Store y App Store. Es gratuita y permite organizar gastos compartidos, consultar deudas y recibir recordatorios de pago.
Cómo funciona Pagameya
La herramienta permite cargar los gastos compartidos de distintas maneras: mediante el ingreso manual de los datos, un mensaje de voz o una fotografía del ticket. A partir de esa información, calcula cuánto debe cada integrante y registra a quién corresponde realizar cada transferencia.
También envía notificaciones y recordatorios cuando quedan pagos pendientes. Una de sus particularidades es que no todos los integrantes del grupo necesitan descargar la aplicación: quienes reciben un aviso pueden transferir el dinero y marcar la deuda como saldada. Esa acción genera una notificación para la persona que adelantó el gasto.
Los primeros resultados llegaron durante la etapa de prueba. Además del 60% de deudas cobradas y el 40% de pagos concretados en menos de 24 horas, los desarrolladores informaron que unas 200 personas se anotaron en la lista de espera durante un evento en la facultad. Todo esto ocurrió sin inversiones en publicidad.
Desde su lanzamiento inicial, el equipo publicó más de 60 versiones de la aplicación, con cambios y mejoras a partir de las pruebas y los comentarios de sus usuarios.
Con esta propuesta, los jóvenes buscan que dividir los gastos de una cena, un viaje o una salida sea más sencillo y que recuperar el dinero no dependa de quién se anime a mandar el primer mensaje de reclamo.
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