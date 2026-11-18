Dividir la cuenta de una cena, organizar los gastos de un viaje o juntar plata para un regalo grupal suele dejar una tarea pendiente: recordar quién tiene que transferir cuánto. Para evitar esos mensajes incómodos y las cuentas sin saldar, cinco estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba desarrollaron PagameYa, una aplicación que registra las deudas y envía recordatorios automáticos.