Será la oportunidad “para llevar nuestra propuesta a un escenario emblemático de Tucumán y generar una experiencia inolvidable para nuestros estudiantes, en una jornada abierta a toda la comunidad para compartir la importancia de la educación pública”, planteó. En el plano de los agradecimientos oficiales, mencionó a la intendenta Ana Paula Quiles, a la titular del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, y a Legislatura de Tucumán, junto con quienes colaboraron para desarrollar un año distinto para el Conservatorio, en especial las familias de los estudiantes.