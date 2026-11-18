El anexo Bella Vista del Conservatorio Provincial de Música celebrará hoy los 40 años de funcionamiento con un concierto especial en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), a las 10 y junto a la Banda Municipal de Música de esa localidad, que conduce Raúl Dip.
Este evento tendrá entrada gratuita y será el corolario de una serie de festejos pensados en torno a “la historia, la música y el compromiso con la cultura de esa institución”, según señaló su vicedirectora Carla Guzmán.
Será la oportunidad “para llevar nuestra propuesta a un escenario emblemático de Tucumán y generar una experiencia inolvidable para nuestros estudiantes, en una jornada abierta a toda la comunidad para compartir la importancia de la educación pública”, planteó. En el plano de los agradecimientos oficiales, mencionó a la intendenta Ana Paula Quiles, a la titular del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, y a Legislatura de Tucumán, junto con quienes colaboraron para desarrollar un año distinto para el Conservatorio, en especial las familias de los estudiantes.
“Ser parte de la organización de los actos que realizamos es una experiencia profundamente significativa, llena de desafíos, emociones y satisfacciones. Asumimos este aniversario con mucho entusiasmo y compromiso, porque no se trataba simplemente de organizar una serie de funciones, sino de celebrar cuatro décadas de formación artística, vocación docente y crecimiento cultural para nuestra comunidad. Fueron meses de planificación, reuniones, gestiones, notas, invitaciones, coordinación y muchos detalles que, aunque a veces no se ven, son fundamentales para que cada acontecimiento pueda concretarse”, resaltó.
En el transcurso de la temporada, la entidad reconoció y homenajeó a quienes la integraron como forma de valorar el camino recorrido por docentes, alumnos, egresados y la comunidad y que circulen los recuerdos. “El Gran Concierto Aniversario reunió a nuestros estudiantes y profesores actuales y pasados, donde la música fue la verdadera protagonista y pudimos mostrar el talento, el esfuerzo y el trabajo colectivo que nos representa. Es un orgullo ser parte de esta historia y todo lo logrado”, añadió.
Opciones
En el Centro Rougés (Laprida 35), la propuesta será doble. A las 19 habrá un nuevo recital de “La música en el aire me trajo hasta aquí”; mientras que desde las 21 tendrá lugar el show acústico de El Chango y las Flores, con Enarmonía.
El Bar Irlanda (Catamarca 380) es el punto central de los tributos musicales de la capital. Esta noche, desde las 21.30 y con acceso libre, Luciana Marcello repasará las canciones románticas de Karina La Princesita, “en las que habla del amor, del desamor y de la pasión que todos conocemos, para disfrutar y emocionarse”, adelantó.
En tanto, desde las 22.30 actuará el jujeño Bruno Arias en la peña El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda), en una velada folclórica especial con la participación como invitados de Bianca Gómez y Mariano Jarjal, y un recorrido por el cancionero popular norteño.