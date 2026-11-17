Resumen para apurados
- Según el reporte, el senador Juan Manzur manifestó su intención de postularse a gobernador de Tucumán y lanzó duras críticas a la gestión de Osvaldo Jaldo.
- El mensaje se dio antes del Día de la Militancia, evidenciando la fractura en el PJ tucumano y la realización de actos partidarios por separado.
- La confrontación anticipa una disputa por el liderazgo del peronismo local y el armado político provincial rumbo a las elecciones de 2027.
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